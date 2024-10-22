طعام لذيذ يساعد تناوله قبل النوم على التخلص من الشخير!

الوكيل الإخباري- يحدث الشخير عندما تسد أنسجة الأنف أو الفم أو الحلق مجرى الهواء ولا يمكن أن تتدفق الأنفاس بشكل صحيح، ما يجعل الأنسجة الرخوة في مجرى الهواء تهتز، وهو ما يؤدي إلى الشخير.

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ويفسد الشخير راحة الشخص أثناء النوم والمحيطين به أيضا، بالإضافة إلى قدرته على التسبب اضطرابات طفيفة أو الأرق التام طوال الليل.

ووفقا للخبراء في CBD.co: "إذا كنت أنت أو شريكك تشخر، فأنت تعلم جيدا كيف يمكن أن يؤثر ذلك ليس فقط على جودة نومك ولكن أيضا على عقل كل من يقع في مرمى السمع".



ويوصي هؤلاء المتخصصون في النوم بحل بسيط لمكافحة الشخير، والذي يتمثل في تناول ملعقة من العسل قبل الذهاب إلى الفراش، وفقا لموقع Surrey Live.



وشرح الخبراء: "يتميز العسل بخصائص مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تعمل العجائب للحد من الشخير".



وأوضحوا أن تأثير العسل على الحلق يساعد في تهدئة وتقليل الاهتزازات التي تؤدي إلى الشخير المزعج. وعندما يكون حلقك أكثر هدوءا وغير ملتهب، تكون مجاري الهواء لديك أوسع بشكل طبيعي، وبالتالي تقل احتمالات حدوث الشخير.