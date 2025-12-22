الإثنين 2025-12-22 03:33 م

"طنين الأذن النابض".. أعراض مبكرة لا يجب تجاهلها

ى
تعبيرية
الإثنين، 22-12-2025 02:50 م

الوكيل الإخباري-   طنين الأذن النابض هو صوت يشبه النبض أو الصفير يتزامن مع ضربات القلب، ويظهر غالبًا في أذن واحدة ويزداد وضوحًا أثناء الهدوء أو الليل. قد يكون سببه عوامل بسيطة وقابلة للعلاج مثل فقر الدم، الإجهاد، التهابات الأذن، أو زيادة تدفق الدم، لكنه أحيانًا يشير إلى مشكلات أكثر خطورة كارتفاع ضغط الدم أو اضطرابات الأوعية الدموية.

اضافة اعلان


ينصح الأطباء بإجراء فحوصات لتحديد السبب، مع إمكانية تخفيف الأعراض عبر تحسين النوم، تقليل التوتر، شرب الماء، والحد من الكافيين والملح، واستخدام أصوات خلفية خفيفة.

 

ارم نيوز 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

Land Cruiser الهايبرد: عندما يتغيّر مفهوم القوة في سيارات الدفع الرباعي

أخبار الشركات Land Cruiser الهايبرد: عندما يتغيّر مفهوم القوة في سيارات الدفع الرباعي

اللواء المعايطة يزور دولة قطر ويلتقي وكيل وزارة الداخلية

أخبار محلية اللواء المعايطة يزور دولة قطر ويلتقي وكيل وزارة الداخلية

1

فيديو منوع عندما تتحول النجارة إلى فن

58

فيديو منوع مقطع متداول حول العالم: ظهور حيوان الموس الأبيض النادر

ن

فيديو منوع أم تثبت بأن الحاجة أم الاختراع 😂👌🏻

58

فيديو منوع مقطع بعنوان: عندما تكون سائق منذ سنوات طويلة

ا

المرأة والجمال حمض اللاكتيك بديل الريتينويدات للعناية بالبشرة الحساسة

وزارة العمل

أخبار محلية وزير العمل: قيمة الأجر ترتفع بقدر ما يملك الشباب من مهارات لكل فرصة عمل



 






الأكثر مشاهدة