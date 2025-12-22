"طنين الأذن النابض".. أعراض مبكرة لا يجب تجاهلها

ينصح الأطباء بإجراء فحوصات لتحديد السبب، مع إمكانية تخفيف الأعراض عبر تحسين النوم، تقليل التوتر، شرب الماء، والحد من الكافيين والملح، واستخدام أصوات خلفية خفيفة.
-
أخبار متعلقة
-
لماذا يتغير مذاق الطعام بعد تناول الأناناس؟
-
عنصر غذائي أساسي يحتوي على بوتاسيوم أكثر من الموز
-
تقرير جديد حول النيكوتين يدق ناقوس الخطر
-
الشفاه الشاحبة والأظافر الهشة قد تكشفان خللاً صحياً خفياً
-
7 طرق طبيعية لتخفيف الصداع النصفي بالزنجبيل
-
منها محمصة الخبز.. أجهزة منزلية شائعة تهدد صحتك
-
كيف يمكن للوالدين دعم أطفالهم المصابين بسرطان الدم؟
-
ماذا يحدث لجسمك عند تناول برتقال "اليوسفي" يومياً في الشتاء؟