"طنين الأذن النابض".. أعراض مبكرة لا يجب تجاهلها

الوكيل الإخباري- طنين الأذن النابض هو صوت يشبه النبض أو الصفير يتزامن مع ضربات القلب، ويظهر غالبًا في أذن واحدة ويزداد وضوحًا أثناء الهدوء أو الليل. قد يكون سببه عوامل بسيطة وقابلة للعلاج مثل فقر الدم، الإجهاد، التهابات الأذن، أو زيادة تدفق الدم، لكنه أحيانًا يشير إلى مشكلات أكثر خطورة كارتفاع ضغط الدم أو اضطرابات الأوعية الدموية.

اضافة اعلان



ينصح الأطباء بإجراء فحوصات لتحديد السبب، مع إمكانية تخفيف الأعراض عبر تحسين النوم، تقليل التوتر، شرب الماء، والحد من الكافيين والملح، واستخدام أصوات خلفية خفيفة.