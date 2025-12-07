"طنين الأذن".. كيف يترك الجسم في حالة تأهب مستمرة؟

الوكيل الإخباري- كشف علماء أمريكيون أن طنين الأذن المزمن قد يرفع مستويات التوتر عن طريق إبقاء الجسم في حالة تأهب مستمرة تشبه استجابة "القتال أو الهروب".

اضافة اعلان



قاد الدراسة عالم الأعصاب دانييل بولي من مستشفى ماساتشوستس العام، حيث رصد الفريق حركات وجه غير إرادية واتساع حدقة العين لدى المصابين، ما يعكس تقييمهم المستمر للضيق والتهديد، مقارنة بالمشاركين غير المصابين الذين أظهروا استجابات وجهية طبيعية للأصوات.



ويؤثر الطنين المزمن، الذي يستمر عادة أكثر من ستة أشهر، على أكثر من 120 مليون شخص حول العالم، مسببًا صعوبة في النوم واضطراب النشاط اليومي، ويرتبط بالاكتئاب والقلق.



تُتيح هذه العلامات الحيوية الدقيقة إمكانية قياس شدة الضيق الناتج عن الطنين، بعيدًا عن الطرق الذاتية مثل الاستبيانات، ما قد يساعد في تطوير علاجات أكثر فعالية، مثل العلاج الصوتي أو السلوكي المعرفي وإعادة تدريب الطنين.