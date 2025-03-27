عادات تبطل فوائد الصيام وتزيد وزنك

الوكيل الإخباري- في شهر رمضان، تتاح لنا فرصة مثالية لإعادة تنظيم عاداتنا الغذائية وتخليص أجسامنا من السموم. لكن، للأسف، هناك بعض السلوكيات الغذائية الشائعة التي قد تحول الصيام إلى فرصة لزيادة الوزن بدلاً من فقدانه.



أسباب فشل الاستفادة من الصيام توضح اختصاصية التغذية آية ممدوح في تصريحاتها لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن حوالي 85% من الأشخاص لا يستفيدون من الصيام كما ينبغي، بل يقومون بتحويله إلى فرصة لاستهلاك كميات كبيرة من الطعام غير الصحي. وتضيف ممدوح أن الصيام يُعد فرصة "ديتوكس" للجسم، ولكن بعض العادات السيئة تفسد هذه الفائدة.



أبرز العادات الغذائية الخاطئة

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تجنب العصائر المحلاة: تسبب ارتفاع مفاجئ في السكر، مما يؤدي إلى الخمول وزيادة الجوع بعد وقت قصير.



تجنب تناول كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة: يجب البدء بكوب ماء و3 تمرات ثم الصلاة، وتناول البروتينات أولًا قبل النشويات.



تقليل المقالي والدهون: الأطعمة المقلية تؤدي إلى زيادة الوزن ومشاكل صحية، استبدلها بالشوي أو الطهي في القلاية الهوائية.



السحور الصحي: تجنب الأطعمة الثقيلة مثل الخبز والأرز، اختر السحور الغني بالبروتين مثل البيض أو الزبادي، وتجنب النوم بعد الأكل.



وضع خطة غذائية متوازنة: تحديد الوجبات مسبقًا والتركيز على الأطعمة الصحية واستبدال الحلويات التقليدية ببدائل صحية مثل الكنافة بدقيق اللوز.