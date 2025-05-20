الثلاثاء 2025-05-20 04:12 م
 

عادات تفسد عضلاتك دون أن تشعر.. احذرها

ننتا
تعبيرية
 
الثلاثاء، 20-05-2025 02:03 م

الوكيل الإخباري- يسعى الكثيرون إلى نمو العضلات للحفاظ على صحة الجسم وتعزيز اللياقة البدنية، لكن بعض الأخطاء الشائعة قد تُعيق تحقيق هذا الهدف وتؤدي إلى نتائج عكسية. إليك أهم هذه الأخطاء بحسب موقع Times of India:

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1. إهمال النظام الغذائي المناسب
خاصة لدى من يعانون من النحافة وسرعة الأيض، حيث يحتاج الجسم إلى كمية كافية من البروتين والأحماض الأمينية لبناء عضلات جديدة. بدون تغذية سليمة، يصعب تحقيق نمو عضلي فعّال.


2. الاعتماد الكامل على المكملات
رغم أن المكملات الغذائية قد تدعم نمو العضلات، إلا أنها لا تُغني عن الطعام الطبيعي الغني بالعناصر الغذائية. التوازن بين الاثنين هو الأفضل لتحقيق نتائج ملموسة.


3. تجاهل التمارين الرياضية
بناء العضلات يحتاج إلى ممارسة منتظمة للرياضة. عدم التمرّن أو عدم الاستمرار فيه يؤدي إلى بطء أو توقف في النمو العضلي. من الأفضل البدء ببطء والاستمرار تدريجيًا.


4. قلة شرب الماء
الماء يشكّل نسبة كبيرة من كتلة العضلات (حوالي 70%)، لذلك فإن الترطيب الجيد أمر أساسي. يُنصح بشرب 6 إلى 8 أكواب يوميًا لدعم وظائف الجسم وزيادة الكتلة العضلية.


🔹 الخلاصة: بناء العضلات لا يعتمد فقط على التمارين، بل يحتاج إلى تغذية متوازنة، شرب كافٍ للماء، والالتزام بخطة رياضية مناسبة. تجنّب هذه الأخطاء لتحصل على نتائج أفضل وأسرع.

 

الكونسلتو 

 
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