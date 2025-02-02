عادات خاطئة تجعلك عرضة لنزلات البرد المتكررة

الوكيل الإخباري- يصاب العديد من الأشخاص بنزلات البرد والإنفلونزا بشكل متكرر، خاصة في فصل الشتاء. ومع أن البرد لا يكون العامل الوحيد وراء هذه الإصابات، إلا أن بعض العادات الخاطئة قد تلعب دورًا كبيرًا في تكرار الإصابة بنزلات البرد. إليك أبرز هذه العادات التي يمكن أن تؤثر على صحة جهاز المناعة، وفقًا لما ذكره الدكتور طارق البشلاوي، استشاري أمراض الباطنة والكلى.

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1. سوء التغذية:

عدم تناول نظام غذائي متوازن يضعف جهاز المناعة. يتسبب هذا في نقص الفيتامينات والمعادن الضرورية للحفاظ على الصحة العامة، مما يزيد من خطر التعرض للبكتيريا والفيروسات. يجب الابتعاد عن الوجبات السريعة التي تحتوي على الدهون المشبعة، والتركيز على تناول الفواكه والخضروات.



2. قلة شرب الماء:

الماء ضروري للحفاظ على صحة الجسم، وهو يلعب دورًا هامًا في الوقاية من الأمراض. قلة شرب الماء يمكن أن تؤدي إلى جفاف الجسم وتضعف المناعة، مما يسهل الإصابة بنزلات البرد.



3. قلة تناول العصائر الطازجة:

تعد العصائر الطازجة مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن التي تعزز من مناعة الجسم. عدم تناول العصائر الطبيعية يحد من قدرة الجسم على مقاومة الفيروسات، مما يزيد من فرص الإصابة بالأمراض.



4. التدخين:

التدخين يمكن أن يضعف جهاز المناعة ويؤثر على وظائفه الحيوية في محاربة الأمراض. يجب تجنب هذه العادة للحفاظ على صحة الجهاز المناعي.



5. تخفيف الملابس:

ارتداء ملابس خفيفة أو التعرض للهواء البارد بعد الاستحمام يمكن أن يعرض الجسم لتيارات هواء باردة، مما يزيد من احتمالية الإصابة بنزلات البرد.



6. عدم غسل اليدين:

عدم غسل اليدين بشكل متكرر يعزز من انتقال الجراثيم والفيروسات، مما يزيد من احتمال الإصابة بالأمراض. يجب غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون، وتجنب الأماكن المزدحمة.



7. عدم أخذ الحيطة في الأماكن المزدحمة:

الاختلاط بالأشخاص المصابين بنزلات البرد أو الفيروسات في الأماكن المزدحمة قد يعرضك للإصابة. يجب تجنب هذه الأماكن قدر الإمكان خاصة إذا كنت من أصحاب المناعة الضعيفة مثل مرضى السكري.

باتباع هذه النصائح وتجنب العادات الخاطئة، يمكنك تقوية جهازك المناعي والحد من تكرار الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.