عادات خاطئة في تناول حلويات العيد قد تسبب زيادة الوزن

الوكيل الإخباري- تعتبر حلويات وكحك العيد من الأطعمة المفضلة في فترة العيد، ولكن تناولها بشكل مفرط أو في مواقف خاطئة قد يؤدي إلى زيادة الوزن وظهور بعض الاضطرابات الهضمية. أكدت أخصائية التغذية العلاجية، الدكتورة مروة إبراهيم، أن هناك بعض العادات الشائعة التي قد تساهم في زيادة الوزن عند تناول كحك العيد، ومنها:

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1. تناول كحك العيد على معدة فارغة

من أكثر العادات التي تؤدي إلى زيادة الوزن هي تناول كحك العيد على معدة فارغة. فهذا يؤدي إلى ارتفاع سريع في نسبة السكر بالدم، مما يحفز إفراز الأنسولين ويجعل الجسم في حالة رغبة شديدة في تناول المزيد من الطعام طوال اليوم.



2. تناول كحك العيد مع المشروبات الغازية أو المحلاة بالسكر

من العادات الخاطئة أيضًا تناول كحك العيد مع المشروبات الغازية أو المشروبات المحلاة بالسكر الأبيض. هذا يُضاعف كمية السكر التي تدخل الجسم، مما يزيد من احتمالية زيادة الوزن ويؤدي إلى تراكم الدهون.



3. الإفراط في تناول كحك العيد

تناول كميات كبيرة من كحك العيد يزيد من السمنة ويؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم، مما يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الصحة العامة.



4. تناول كحك العيد قبل النوم

من العادات التي يجب تجنبها أيضًا تناول كحك العيد قبل الخلود للنوم، حيث إن الجسم لا يتمكن من حرق هذه السعرات الحرارية بشكل فعال أثناء النوم، مما يعزز من فرص زيادة الوزن.



5. عدم ممارسة النشاط البدني بعد تناول كحك العيد

الإفراط في تناول كحك العيد دون ممارسة أي نشاط بدني يمكن أن يسبب ارتفاعًا في نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بمشاكل صحية على المدى الطويل

نصائح لتناول كحك العيد بشكل صحي

يفضل تناول كحك العيد بكميات قليلة وبعد تناول الوجبات الرئيسية.

من الأفضل تقليل تكرار تناول كحك العيد يوميًا، ويفضل تناوله من ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع فقط.

التحكم في الكمية التي يتم تناولها لتجنب زيادة الوزن أو الاضطرابات الهضمية.