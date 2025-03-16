عادات غذائية خاطئة تسبب عسر الهضم في رمضان

الوكيل الإخباري- يعاني العديد من الأشخاص من عسر الهضم خلال شهر رمضان بسبب العادات الغذائية الخاطئة التي يتبعونها طوال الشهر الكريم. وللتعرف على أبرز هذه العادات وكيفية تجنبها،

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يستعرض "الكونسلتو" نصائح الدكتور هالة عسكر، استشاري التغذية العلاجية.



تناول الطعام بسرعة وبكميات كبيرة

أوضحت الدكتورة هالة عسكر أن تناول الطعام بسرعة وبكميات كبيرة يؤدي إلى إجهاد الجهاز الهضمي ويسبب عسر الهضم. ونصحت بضرورة التباطؤ في تناول الطعام وتناوله بكميات معقولة، مع البدء بأطعمة خفيفة مثل التمر والشوربة قبل الوجبة الرئيسية لتجنب الضغط على المعدة.



الإفراط في الأطعمة الدهنية والمقلية

أشارت استشاري التغذية العلاجية إلى أن الإفراط في تناول الأطعمة الدهنية والمقلية يؤدي إلى عسر الهضم والانتفاخ والشعور بالحموضة. كما نبهت إلى أهمية تجنب شرب كميات كبيرة من الماء أثناء الأكل، حيث يمكن أن يسبب ذلك ارتباكًا في عملية الهضم.



تناول الحلويات والمشروبات الغازية بعد الإفطار

أوضحت الدكتورة عسكر أن تناول الحلويات مباشرة بعد الإفطار، وكذلك الإفراط في شرب المشروبات الغازية والمنبهات التي تحتوي على كافيين مثل الشاي والقهوة، من أكثر العوامل التي تؤدي إلى عسر الهضم. يفضل تناول الحلويات بكميات معتدلة وفي وقت لاحق من المساء.



النوم بعد الأكل

وأضافت أن النوم مباشرة بعد تناول الطعام يعد من العادات السيئة التي تؤدي إلى اضطرابات في الهضم، ويجب تجنب هذه العادة للحفاظ على راحة الجهاز الهضمي.



إهمال وجبة السحور أو تناول أطعمة غير صحية

بينت الدكتورة هالة عسكر أن إهمال وجبة السحور أو تناول أطعمة غير صحية مثل المعجنات والأطعمة المملحة والمقلية يمكن أن يزيد من مشاكل الهضم أثناء النهار. من الأفضل تناول أطعمة متوازنة في السحور مثل البروتينات والألياف.



عدم شرب كميات كافية من الماء

أكدت استشاري التغذية العلاجية على ضرورة شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور للحفاظ على الترطيب ومنع حدوث الإمساك أو عسر الهضم.



عدم مضغ الطعام جيدًا

أشارت الدكتورة عسكر إلى أن مضغ الطعام بشكل جيد هو الخطوة الأولى في عملية الهضم. وبالتالي، فإن عدم مضغ الطعام بشكل صحيح قد يساهم في حدوث عسر الهضم.



ختامًا

بتجنب هذه العادات الخاطئة والالتزام بتناول الطعام بشكل تدريجي وصحي، يمكن تقليل مشاكل عسر الهضم والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي خلال شهر رمضان المبارك.