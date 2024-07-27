عادة خاطئة أثناء الطبخ تسبب الإصابة بمرض نادر

الوكيل الإخباري- حمى التيفال أو إنفلونزا التيفال مرض نادر شبيه بالإنفلونزا يسبب الشعور بالقشعريرة والصداع، ويرتبط حدوثه بالطبقة الكيميائية الموجودة على بعض المقالي المانعة للالتصاق.

ويصيب الأشخاص في حال تم تسخين المقالي إلى درجات حرارة عالية جداً، ما يؤدي إلى تصاعد أبخرة ضارة للجسم، وفقاً لما أكده الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة.



أضرار التسخين المفرط للتيفال



يوضح الدكتور بدران خلال حديثه لموقع "الوطن" أن التيفلون أو التيفال مادة كيميائية اصطناعية تتكون من ذرات الكربون والفلور، وتسمى بولي تيترافلوروإيثيلين. توفر هذه المادة سطحاً غير تفاعلي وغير لاصق وعديم الاحتكاك تقريباً. موضحاً أنه عند التسخين المفرط تبدأ طبقات التيفال في التحلل، ما يؤدي إلى إطلاق أبخرة سامة في الهواء يمكن أن تسبب أعراضاً مؤقتة تشبه أعراض الإنفلونزا مثل الصداع وآلام الجسم والقشعريرة. وتحدث الإصابة بحمى التيفال بعد نحو من 4 إلى 10 ساعات من التعرض للأبخرة المتصاعدة منها عند التسخين، حسب ما أضافه عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة. وعادةً ما تختفي الأعراض بعد 12 إلى 48 ساعة، وتعتبر أواني الطبخ غير اللاصقة آمنة للطهي المنزلي اليومي، طالما أن درجات الحرارة لا تتجاوز 260 درجة مئوية.



7 نصائح للوقاية من حمى التيفال



قدم الدكتور مجدي بدران مجموعة من النصائح للوقاية من الإصابة بحمى التيفال، نستعرضها كالتالي:



عدم تسخين أواني التيفال الفارغة أبداً، لأن ارتفاع درجات حرارة المقلاة الفارغة يتسبب في إطلاق أبخرة البوليمر الضارة.



تجنب الطبخ على درجات حرارة عالية، إذ ينبغي أن يكون الطهي على درجات حرارة متوسطة أو منخفضة.



تجنب الشواء، لأن الشواء يتطلب درجات حرارة أعلى من الموصى بها عند استعمال أواني الطهي غير اللاصقة.



تهوية المطبخ أثناء الطهي، إذ يجب تشغيل مروحة العادم وفتح النوافذ وباب المطبخ للمساعدة في إزالة أي أبخرة.



يجب تنظيف وغسل أواني التيفال بلطف باستخدام قطع من الإسفنج والماء الدافئ والصابون.



نقع أواني الطهي في الماء قبل الغسل لمدة 15 دقيقة على الأقل، لأن استخدام الماء مع منظف مناسب يساعد في الحفاظ على حالة الأواني دون التسبب في خدش أو تلف السطح.



يجب استبدال أواني الطبخ القديمة أولاً بأول عندما تبدأ طبقات التيفال في التدهور بشكل واضح بسبب الخدوش أو التقشير أو التقطيع المفرط.

