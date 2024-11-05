عادة شائعة تحول القهوة إلى كارثة- احذر هذا الأمر

الوكيل الإخباري- عادة إضافة السكر إلى القهوة هي من العادات الشائعة الخاطئة، بل تكاد تكون معتادة لدى الكثيرين. ولكن هل فكرت يوماً في الآثار السلبية التي تترتب على هذه العادة؟

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تقلبات في مستوى السكر في الدم

يمنحك السكر دفعة سريعة من الطاقة، ولكن هذا التأثير مؤقت، حيث يتبعه انخفاض حاد في مستوى السكر في الدم، ما يجعلك تشعر بالتعب والخمول، وفقاً لموقع "Livestrong".



زيادة الوزن والسمنة

السكر مصدر رئيسي للسعرات الحرارية الفارغة، ما يعني أنه يمد الجسم بالطاقة دون أي قيمة غذائية أخرى. وبالتالي، فإن الإفراط في تناوله يؤدي إلى زيادة الوزن وتراكم الدهون، خاصة في منطقة البطن.



تسوس الأسنان

يعمل السكر على تغذية البكتيريا الموجودة في الفم، ما يزيد من خطر الإصابة بتسوس الأسنان وتآكل المينا.



سوء التغذية

عند استبدال الأطعمة الصحية بالأطعمة الغنية بالسكر، نفقد العديد من العناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات والمعادن والألياف.



زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب

يرتبط الإفراط في تناول السكر بارتفاع ضغط الدم وزيادة مستوى الكوليسترول الضار، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

مصراوي