عادة غذائية يومية هي المفتاح السري لعلاج طنين الأذن

وأظهرت النتائج أن الإكثار من تناول الفواكه يقلل احتمال الإصابة بنسبة 19%، بينما زيادة استهلاك الحبوب الكاملة والمشروبات المحلاة بالسكر ترتبط بارتفاع الاحتمالات بنسبة 12% إلى 26%.
وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج قد تساعد في وضع استراتيجيات وقائية للحد من هذه المشكلة، التي يعاني منها نحو 50 مليون بالغ في الولايات المتحدة، وتأثيرها على كفاءة السمع.
