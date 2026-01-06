عادة غذائية يومية هي المفتاح السري لعلاج طنين الأذن

الوكيل الإخباري- توصلت دراسة علمية إلى أن نوعية الطعام تؤثر على احتمالات الإصابة بمشكلة طنين الأذن. وراقب فريق البحث الحالة الصحية لأكثر من 113 ألف امرأة على مدار أربع سنوات، حيث أصيبت نحو 23 ألفاً منهن بطنين مزمن.



وأظهرت النتائج أن الإكثار من تناول الفواكه يقلل احتمال الإصابة بنسبة 19%، بينما زيادة استهلاك الحبوب الكاملة والمشروبات المحلاة بالسكر ترتبط بارتفاع الاحتمالات بنسبة 12% إلى 26%.



وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج قد تساعد في وضع استراتيجيات وقائية للحد من هذه المشكلة، التي يعاني منها نحو 50 مليون بالغ في الولايات المتحدة، وتأثيرها على كفاءة السمع.

اضافة اعلان