عادة في رمضان تصيبك بجرثومة المعدة

أحد أبرز أسباب انتقال العدوى هو أن يكون الشخص الذي يُحضّر الطعام مصابًا بجرثومة المعدة ولم يغسل يديه جيدًا بعد استخدام الحمام أو أثناء إعداد الطعام. كما أن العطس أو السعال أثناء الطهي قد ينقل البكتيريا عبر اللعاب، مما يجعل الطعام وسيلة سهلة لنقل العدوى.
طريقة أخرى لانتقال جرثومة المعدة هي من خلال مشاركة أدوات المائدة مثل الملاعق والصحون والأكواب. إذا استخدمها شخص مصاب بالجرثومة ولم يتم تنظيفها جيدًا، فقد تصبح مصدرًا مباشرًا لنقل العدوى.
لذلك، ينصح الخبراء بتجنب مشاركة الأدوات الشخصية والحرص على تناول الطعام من مصادر موثوقة لضمان السلامة.
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