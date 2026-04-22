الأربعاء 2026-04-22 03:29 م

عادة نهارية شائعة قد تخفي مشكلات صحية كامنة

تعبيرية
 
الأربعاء، 22-04-2026 01:58 م

الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة حديثة أن عادة نهارية شائعة قد تكون مؤشرًا على مشكلات صحية كامنة لدى كبار السن، وقد ترتبط بزيادة خطر الوفاة.

اضافة اعلان


وأشارت الدراسة إلى أن النعاس المتكرر خلال النهار، ولا سيما القيلولة الطويلة أو التي تحدث في ساعات الصباح، قد يعكس اضطرابات صحية غير ظاهرة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية أو التدهور العصبي أو اضطرابات النوم.


واعتمدت الدراسة على متابعة أكثر من 1300 شخص من كبار السن على مدى يصل إلى 19 عامًا، ضمن مشروع بحثي انطلق عام 1997 في الولايات المتحدة. وخلال فترة الدراسة، استخدم المشاركون أجهزة تُرتدى على المعصم لرصد أنماط النشاط والراحة، ما أتاح للباحثين تتبع القيلولة بدقة من حيث مدتها وتكرارها وتوقيتها.


وأظهرت النتائج، المنشورة في JAMA Network Open، وجود ارتباط بين أنماط القيلولة ومعدلات الوفاة؛ إذ ارتبطت القيلولة الأطول بزيادة خطر الوفاة بنسبة تقارب 13% لكل ساعة إضافية يوميًا، كما ارتبطت القيلولة المتكررة بزيادة في الخطر بنحو 7% لكل قيلولة إضافية. كذلك، تبين أن القيلولة في ساعات الصباح ترتبط بمعدلات أعلى من خطر الوفاة مقارنة بأوقات أخرى من اليوم.


في المقابل، لم تُظهر الدراسة أن القيلولة غير المنتظمة ترتبط بزيادة واضحة في الخطر.


وأوضحت الباحثة الرئيسية، تشينلو غاو، من مستشفى ماساتشوستس العام بريغهام، أن هذه النتائج لا تعني أن القيلولة تسبب الوفاة بشكل مباشر، بل قد تعكس وجود مشكلات صحية كامنة أو اضطرابات في الساعة البيولوجية لدى كبار السن.

 
 


gnews

الأكثر مشاهدة

 