عادة يومية لمدة 30 دقيقة تعالج الاكتئاب

الوكيل الإخباري- أثبتت دراسة برازيلية حديثة أن المرضى الذين عولجوا بالعلاج بالضوء الساطع (BLT)، أفادوا بمعدل شفاء بنسبة 40% من الاكتئاب غير الموسمي.



ويصف الأطباء عادةً مضادات الاكتئاب، ولكن لهذه الأدوية قائمة كبيرة من الآثار الجانبية المحتملة، بما فيها اضطرابات الجلد المزعجة و"التخدير العاطفي"، حيث لا تخدر الحبوب الأوقات الصعبة فحسب، بل تخدر كل الأحاسيس بما فيها الفرح.



ويقول الخبراء اليوم إن الحل الخالي من العقاقير للاكتئاب يمكن أن يكون سهلاً، ويكمن في الضوء الساطع. وحسب "نيويورك بوست"، شارك في تجربة الدراسة 855 مصاباً بالاكتئاب، وجه نصفهم للجلوس أمام صندوق ضوء فلوري ينتج ضوءاً أبيض ساطعًا بشدة 10000 لوكس لمدة 30 دقيقة على الأقل كل يوم.



العلاج بالضوء

ولاحظ الباحثون أن المرضى الذين عولجوا بالضوء كان معدل شفائهم أعلى بكثير من الاكتئاب (40%)، مقارنة مع مجموعة التحكم التي عولجت فقط بمضادات الاكتئاب (23%).



وأُجريت الدراسة في جامعة ماتو غروسو الفيدرالية، بالتعاون مع باحثين من جامعة بيرنامبوكو. وقد بينت أبحاث سابقة أنه عند تعرض البشر للأضواء الساطعة، فإنها تدخل إلى شبكية العين، وتؤدي إلى تنشيط الخلايا العصبية المعروفة بالخلايا العقدية الشبكية، التي تنقل المعلومات بين شبكية العين والدماغ، وهي مسؤولة بشكل مباشر عن تنظيم المزاج.



وقال فريق البحث: "تشير هذه النتائج إلى أن الضوء الساطع كان علاجاً مساعداً فعالًا للاضطرابات الاكتئابية غير الموسمية، وقد يتحسن وقت الاستجابة للعلاج الأولي بإضافة العلاج بالضوء الساطع".

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