عالم فيروسات: سلالة الإنفلونزا K موسمية ولا تهدد بظهور جائحة

وأوضح أن هذه السلالة ليست ثورية أو مسببة للجائحة، وكانت معروفة بالفعل قبل جائحة كوفيد-19.
وأشار بريغلياسكو إلى أن أمراض الجهاز التنفسي الشائعة غالبا ما تُشخّص خطأ على أنها إنفلونزا، موضحا أن مصطلح "الإنفلونزا" يستخدم عادة لوصف نزلات البرد الحادة أو العدوى الفيروسية الأخرى.
وأضاف أن هذا العام يشهد ظهور نوع فرعي جديد من الإنفلونزا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا، ما يؤدي أحيانا إلى مضاعفات والتهاب رئوي، لكنه شدد على أن هذه الحالة لا تمثل جائحة، بل فترة موسمية مميزة تشهد حالات عديدة.
