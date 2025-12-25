عالم فيروسات: سلالة الإنفلونزا K موسمية ولا تهدد بظهور جائحة

الوكيل الإخباري- أكد عالم الفيروسات الإيطالي فابريزيو بريغلياسكو أن سلالة الإنفلونزا A(H3N2) الجديدة "هونغ كونغ - K" موسمية ولن تسبب جائحة ويمكن التعامل معها بالإجراءات الصحية المعتادة.



وأوضح أن هذه السلالة ليست ثورية أو مسببة للجائحة، وكانت معروفة بالفعل قبل جائحة كوفيد-19.

اضافة اعلان

وأضاف أن الفيروس غير مستقر ويتغير أثناء التكاثر، وقد اكتسبت هذه السلالة سبع طفرات، ما جعل التعرف عليها أكثر صعوبة، لكنه أكد أن اللقاحات السابقة لا تزال فعالة ضدها.



وأشار بريغلياسكو إلى أن أمراض الجهاز التنفسي الشائعة غالبا ما تُشخّص خطأ على أنها إنفلونزا، موضحا أن مصطلح "الإنفلونزا" يستخدم عادة لوصف نزلات البرد الحادة أو العدوى الفيروسية الأخرى.



وأضاف أن هذا العام يشهد ظهور نوع فرعي جديد من الإنفلونزا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا، ما يؤدي أحيانا إلى مضاعفات والتهاب رئوي، لكنه شدد على أن هذه الحالة لا تمثل جائحة، بل فترة موسمية مميزة تشهد حالات عديدة.