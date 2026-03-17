عامل خفي في العضلات قد يزيد خطر فقدان الأطراف

ويعدّ مرض الشرايين المحيطية اضطرابا وعائيا يصيب أكثر من 200 مليون شخص حول العالم، ويتسبب في تضيق شرايين الساق غالبا نتيجة تراكم اللويحات داخل الأوعية الدموية. ومع انخفاض تدفق الدم، يعاني المرضى عادة من ألم في الساق، خصوصا أثناء المشي.
وفي المراحل المتقدمة من المرض قد يتطور الوضع إلى ما يعرف بنقص التروية المزمن المهدّد للأطراف، وهو انخفاض حاد في تدفق الدم قد يؤدي في النهاية إلى بتر الطرف المصاب.
ولسنوات طويلة ركّزت العلاجات المتاحة على إعادة فتح الشرايين وتحسين تدفق الدم، سواء عبر الجراحة أو من خلال تحفيز نمو أوعية دموية جديدة. إلا أن كثيرا من المرضى يظلون يعانون ضعفا عضليا شديدا حتى بعد نجاح هذه الإجراءات.
وفي دراسة حديثة، وجد باحثون من جامعة فلوريدا أن تراكم الدهون داخل العضلات الهيكلية — على غرار التبقّع الدهني في شريحة اللحم — يؤثر مباشرة في قدرة العضلات على العمل لدى المرضى المصابين بمراحل متقدمة من المرض.
-
أخبار متعلقة
-
عرض شائع في الفم قد يكون مرتبطا بخطر الإصابة بأمراض خطيرة
-
فاكهة برازيلية تحسن صحة الأمعاء والكبد والدماغ
-
دون أدوية.. طريقة طبيعية لخفض ضغط الدم بفعالية مذهلة
-
متى يصبح سيلان اللعاب أثناء النوم علامة على مرض خطير؟
-
تحذير من مضاعفات خطيرة لمرض شائع
-
البصل.. سر الصحة والقلب السليم
-
للحصول على الألياف.. اليكم هذه البدائل الطبيعية
-
لماذا عصير الليمون مهم في رمضان؟