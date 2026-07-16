الخميس 2026-07-16 04:22 م

عدم تجفيف الجسم بعد الاستحمام قد يسبب التهابات فطرية

صث
تعبيرية
 
الخميس، 16-07-2026 01:48 م
الوكيل الإخباري-   حذّر اختصاصيون من ترك الجسم يجف تلقائيًا بعد الاستحمام، مؤكدين أن بقاء الرطوبة على الجلد، خاصة في ثنايا الجسم، يهيئ بيئة مناسبة لنمو الفطريات، ويزيد خطر الإصابة بالالتهابات الجلدية.اضافة اعلان


وأوضحت اختصاصية طب الطوارئ وطب الشيخوخة الفرنسية سيليا نومكام أن العرق وارتداء الملابس المصنوعة من الأقمشة الصناعية خلال الصيف يزيدان من هذه المشكلة، لا سيما في مناطق مثل أسفل الثديين، وثنيات البطن، والمنطقة الأربية، وبين أصابع القدمين.

وأضافت أن العدوى الفطرية قد تسبب الحكة والاحمرار والروائح الكريهة، وقد يستغرق علاجها أسابيع أو أشهرًا، مشددة على أهمية تجفيف الجسم جيدًا بعد الاستحمام، وارتداء أحذية جيدة التهوية، والحفاظ على النظافة الشخصية للحد من خطر الإصابة.
 
 


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