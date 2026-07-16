عدم تجفيف الجسم بعد الاستحمام قد يسبب التهابات فطرية

وأوضحت اختصاصية طب الطوارئ وطب الشيخوخة الفرنسية سيليا نومكام أن العرق وارتداء الملابس المصنوعة من الأقمشة الصناعية خلال الصيف يزيدان من هذه المشكلة، لا سيما في مناطق مثل أسفل الثديين، وثنيات البطن، والمنطقة الأربية، وبين أصابع القدمين.
وأضافت أن العدوى الفطرية قد تسبب الحكة والاحمرار والروائح الكريهة، وقد يستغرق علاجها أسابيع أو أشهرًا، مشددة على أهمية تجفيف الجسم جيدًا بعد الاستحمام، وارتداء أحذية جيدة التهوية، والحفاظ على النظافة الشخصية للحد من خطر الإصابة.
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