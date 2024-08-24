عدو خفي في بيتك.. مشروب يدمر صحة الكبد

الوكيل الإخباري- القهوة من المشروبات ذات الجماهيرية الكبيرة نظرا لمذاقها اللذيذ واحتوائها على المنبهات التي تساعدهم على تحسين الانتباه وزيادة التركيز واليقظة، ولكن ما تأثير استهلاكها بإفراط على صحة الكبد ومستويات السكر في الدم معا؟

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تأثير الإفراط في شرب القهوة على الكبد

بالرغم من الفوائد الصحية للقهوة، فإن الإفراط في تناولها يؤدي إلى نتائج عكسية، تسبب الكميات الكبيرة من هذا المشروب الضغط على الكبد، ما يعيق قدرته على أداء وظائفه بشكل صحيح، بالإضافة إلى ذلك، تُزيد خطر الإصابة بتلف الكبد ، ما يعيق قدرته على أداء وظائفه بشكل صحيح، بالإضافة إلى ذلك، تُزيد خطر الإصابة بتلف الكبد.



ويؤدي الإفراط في شربها إلى تهيج بطانة المعدة، ما يؤثر سلبا على عملية الهضم ويزيد العبء على الكبد.



تأثير القهوة على مستويات السكر في الدم

يعمل الكافيين الموجود في القهوة على تحفيز الجهاز العصبي المركزي، ما يؤدي إلى سلسلة من التفاعلات الكيميائية في الجسم والتي تؤثر بدورها على مستويات السكر في الدم.