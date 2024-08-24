عدو خفي في بيتك.. مشروب يدمر صحة الكبد

تأثير الإفراط في شرب القهوة على الكبد
ويؤدي الإفراط في شربها إلى تهيج بطانة المعدة، ما يؤثر سلبا على عملية الهضم ويزيد العبء على الكبد.
تأثير القهوة على مستويات السكر في الدم
يعمل الكافيين الموجود في القهوة على تحفيز الجهاز العصبي المركزي، ما يؤدي إلى سلسلة من التفاعلات الكيميائية في الجسم والتي تؤثر بدورها على مستويات السكر في الدم.
المصراوي
-
أخبار متعلقة
-
ما أسباب الأرق وقلة النوم وكيف يمكن علاجها؟
-
تحذير طبي: 10 اضرار للحميات الغذائية السريعة
-
تعرّف على أفضل 5 أنظمة غذائية لدى شعوب العالم
-
الإفراط في استخدام الشاشة قد يقصر عمر الشباب
-
'جدري القردة' ليس آخرها.. ثلثا الأمراض المعدية مصدرها الحيوانات
-
على رأسها صحة القلب.. 8 فوائد صحية لتناول الموز
-
ما العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم وصحة الكلى؟
-
أعراض تشير لإصابتك باضطراب ثنائي القطب- هل تعاني منها؟