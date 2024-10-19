عرض غير متوقع لجرثومة المعدة.. انتبه

الوكيل الإخباري- جرثومة المعدة، من الأمراض التي تحدث الإصابة بها بسبب تناول الطعام غير النظيف، أو الإقبال على الطعام والأيدي ملوثة تحتوي على ميكروبات وبكتيريا، علمًا بأن أعراضها مزعجة.

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هل تؤدي جرثومة المعدة لمرارة الفم؟



في هذا الصدد، قال الدكتور سمير أسعد، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والباطنة، إن جرثومة المعدة لا يسفر عنها الإصابة بمرارة الفم، موضحًا أن مرارة الفم قد تكون بسبب التوتر والاكتئاب، أو تناول أدوية معينة من أعراضها الجانبية التسبب في مرارة الفم.



وأوضح استشاري الجهاز الهضمي والباطنة، أن أعراض جرثومة المعدة، هي:

1- حرقة في المعدة وحموضة.

2- التقيؤ.

3- التجشؤ.

4- فقدان الوزن.

5- فقدان الشهية.

6- الانتفاخ.

7- الغثيان.

8- براز قاتم اللون أو مصحوب بالدم.



علاج جرثومة المعدة

أكد الدكتور سمير أسعد، أن علاج الجرثومة سهل، بشرط الالتزام بمعاييره، وعدم الامتناع عن تناول جرعة واحدة ولو ليوم واحد، مشيرًا إلى أن علاجه، يتمثل في التالي:



1- تناول مثبطات الحموضة لمدة 15 يومًا.

2- تناول المضادات الحيوية لمدة 15 يومًا.

3- تناول المطهرات المعوية لمدة 15 يومًا.



وشدد على عدم تناول أي أطعمة مطهية خارج المنزل، وكذا عدم تناول الأطعمة المسبكة والمقلية، كما يجب تجنب تناول الخضروات إلا بعد غسلها جيدًا تحت الماء الجاري، وعدم الإقبال على الطعام إلا بعد التأكد من غسل الأيدي جيدا ومراعاة خلوها من أي جراثيم عالقة بها، وعدم استخدام مرحاض غير المرحاض الشخصي.