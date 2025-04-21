عسل الأكاسيا الأبيض.. 5 فوائد مذهلة لصحتك هذا الصيف

الوكيل الإخباري- يُعد عسل أزهار الأكاسيا الأبيض من أفضل الخيارات لمن يبحثون عن مُحلي طبيعي وصحي، بفضل قوامه الخفيف ونكهته الرقيقة، فضلًا عن فوائده المتعددة، خاصة في فصل الصيف. ويستعرض موقع "الكونسلتو"، نقلًا عن "TheHealthSite"، أبرز 5 فوائد لعسل الأكاسيا:

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✅ فوائد عسل الأكاسيا الأبيض:

زيادة الطاقة الطبيعية

يحتوي على الكربوهيدرات البسيطة مثل الفركتوز والجلوكوز، ما يمنح الجسم طاقة سريعة دون آثار جانبية مثل السكر أو الكافيين.

تعزيز المناعة

غني بمضادات الأكسدة التي تدعم المناعة وتحمي من نزلات البرد وتهيّج الحلق الناتج عن تغيّرات حرارة الصيف.

الترطيب والتبريد

يعزز الترطيب عند مزجه بمشروبات مثل ماء الليمون أو شاي الأعشاب، دون أن يكون طعمه قويًا أو مزعجًا.

تحسين الهضم وصحة البشرة

يهدّئ المعدة، يساعد في التخلص من الانتفاخ، كما يعمل كقناع طبيعي لترطيب البشرة وتخفيف حروق الشمس.

تحسين النوم

يُحفّز إفراز الميلاتونين، ما يساعد على النوم العميق، خاصة عند تناوله قبل النوم مع شاي البابونج.