عصير البرتقال الطبيعي.. فوائد صحية مثبتة بشرط الاعتدال

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسات علمية أن عصير البرتقال الطبيعي 100% يوفر فوائد صحية عند تناوله باعتدال، بفضل غناه بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C والفلافونويدات والكاروتينات.

تشير الأبحاث إلى دوره في:

تقليل الالتهابات ودعم جهاز المناعة.

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وخفض بعض مؤشرات الدهون وضغط الدم.

دعم صحة الدماغ عبر تحسين تدفق الدم وتقليل الالتهاب العصبي.

ومع ذلك، يحذر الخبراء من الإفراط في تناوله لاحتوائه على سكريات طبيعية وقلة الألياف مقارنة بالفاكهة الكاملة.



الكمية الموصى بها: 120–150 مل يوميًا، ويفضل شربه مع الوجبات.

ارم نيوز