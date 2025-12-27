عصير البرتقال الطبيعي.. فوائد صحية مثبتة بشرط الاعتدال

تشير الأبحاث إلى دوره في:
تقليل الالتهابات ودعم جهاز المناعة.
تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وخفض بعض مؤشرات الدهون وضغط الدم.
دعم صحة الدماغ عبر تحسين تدفق الدم وتقليل الالتهاب العصبي.
الكمية الموصى بها: 120–150 مل يوميًا، ويفضل شربه مع الوجبات.
