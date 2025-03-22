عصير البرتقال.. كنز طبيعي لمرضى فقر الدم في رمضان

🍊 فوائد عصير البرتقال لمرضى فقر الدم
🔸 يعزز امتصاص الحديد: يحتوي عصير البرتقال على فيتامين C، الذي يساعد الجسم على امتصاص الحديد من الطعام، وهو أمر ضروري لمرضى فقر الدم.
🔸 يقلل من أعراض الأنيميا: بفضل غناه بالمعادن والفيتامينات، يساهم في تحسين مستويات الطاقة والتخلص من التعب المصاحب لفقر الدم.
💡 فوائد أخرى لعصير البرتقال
✅ تعزيز صحة المناعة : يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقوي الجهاز المناعي.
✅ تحسين صحة القلب : يقلل من الالتهابات ويدعم صحة الأوعية الدموية.
✅ تعزيز الهضم : يساعد في تحسين الهضم والوقاية من الإمساك.
✅ صحة البشرة: يحفز إنتاج الكولاجين، مما يقلل التجاعيد ويحافظ على نضارة الجلد.
✅ تقوية العظام : يحتوي على الكالسيوم، البوتاسيوم، والماغنيسيوم، مما يعزز صحة العظام.
📌 نصيحة رمضانية
لمرضى فقر الدم، يُفضل تناول عصير البرتقال بعد وجبة غنية بالحديد مثل اللحوم أو العدس لتعزيز امتصاص الحديد والاستفادة القصوى من فوائده!
🔸 استمتع بعصير البرتقال، لكن باعتدال للحفاظ على صحتك خلال رمضان!
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