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عصير البرتقال.. كنز طبيعي لمرضى فقر الدم في رمضان

ممم
تعبيرية
 
السبت، 22-03-2025 09:27 ص

الوكيل الإخباري-   يُعد عصير البرتقال من أكثر المشروبات الرمضانية شيوعًا، بفضل مذاقه المنعش وفوائده الصحية العديدة. لكن ماذا عن تأثيره على مرضى فقر الدم (الأنيميا)؟ هل يُنصح بتناوله؟

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🍊 فوائد عصير البرتقال لمرضى فقر الدم
🔸 يعزز امتصاص الحديد: يحتوي عصير البرتقال على فيتامين C، الذي يساعد الجسم على امتصاص الحديد من الطعام، وهو أمر ضروري لمرضى فقر الدم.
🔸 يقلل من أعراض الأنيميا: بفضل غناه بالمعادن والفيتامينات، يساهم في تحسين مستويات الطاقة والتخلص من التعب المصاحب لفقر الدم.


💡 فوائد أخرى لعصير البرتقال
✅ تعزيز صحة المناعة : يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقوي الجهاز المناعي.
✅ تحسين صحة القلب : يقلل من الالتهابات ويدعم صحة الأوعية الدموية.
✅ تعزيز الهضم : يساعد في تحسين الهضم والوقاية من الإمساك.
✅ صحة البشرة: يحفز إنتاج الكولاجين، مما يقلل التجاعيد ويحافظ على نضارة الجلد.
✅ تقوية العظام : يحتوي على الكالسيوم، البوتاسيوم، والماغنيسيوم، مما يعزز صحة العظام.


📌 نصيحة رمضانية
لمرضى فقر الدم، يُفضل تناول عصير البرتقال بعد وجبة غنية بالحديد مثل اللحوم أو العدس لتعزيز امتصاص الحديد والاستفادة القصوى من فوائده!


🔸 استمتع بعصير البرتقال، لكن باعتدال للحفاظ على صحتك خلال رمضان! 

 

الكونسلتو

 
 
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طب وصحة عصير البرتقال.. كنز طبيعي لمرضى فقر الدم في رمضان



 
 





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