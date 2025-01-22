عضو حيوي يتحسن بشكل غير متوقع عند التوقف عن السكر

وأشار الدكتور كوندراخين إلى أن الكربوهيدرات الموجودة في السكر تشبه في تأثيرها المواد المخدرة، حيث تساعد على تهدئة المخ وزيادة الشعور بالسعادة. وبالتالي، فإن التوقف عن تناول السكر يساعد المخ على استعادة توازنه الطبيعي.
كما أوضح أن الأمر نفسه ينطبق على الأطعمة السكرية، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن الحلويات، الكعك، والآيس كريم للحفاظ على صحة الدماغ وتجنب تأثيرات السكر السلبية.
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