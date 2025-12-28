الأحد 2025-12-28 03:33 م

علاجات جديدة قد تنهي معاناة مرضى التهاب الجيوب المزمن

ا
تعبيرية
الأحد، 28-12-2025 02:42 م

الوكيل الإخباري-   أظهرت التطورات الطبية في المملكة المتحدة أملًا جديدًا لمرضى التهاب الجيوب الأنفية المزمن المصحوب بالزوائد الأنفية، الذي يسبب سيلان الأنف المستمر وفقدان حاسة الشم جزئيًا أو كليًا.

اضافة اعلان


وافقت هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) على عقارين جديدين، ديبيموكيماب وتيزيبيلوماب، متاحين للشراء بشكل خاص، بينما تُقيَّم أدوية أخرى مثل دوبيلوماب للاستخدام ضمن خدمات NHS، مع توقع تقييم تيزيبيلوماب في يناير المقبل.


تعمل هذه العلاجات البيولوجية على تهدئة الاستجابة المناعية المسببة للالتهاب، ما يقلل نمو الزوائد الأنفية، ويخفف الأعراض، ويقلل الحاجة للستيرويدات أو العمليات الجراحية المتكررة.


ويصيب التهاب الجيوب المزمن المزود بالزوائد نحو 11% من البالغين في المملكة المتحدة، مع أعراض مزعجة تشمل فقدان الشم، ضغط الوجه، اضطرابات النوم وسيلان خلفي للأنف. العلاجات البيولوجية تُعطى عن طريق الحقن، وتُظهر تحسنًا واضحًا في الأعراض واستعادة حاسة الشم وتقليل العمليات الجراحية المتكررة.

 

ارم نيوز

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ع8

فيديو منوع مقطع متداول لمعلّم سعودي نال انتشارًا واسعًا لإبداعه في الرسم على اللوح في الصف وبأدوات بسيطة

ف

فيديو منوع الداعية مصطفى حسني: احرص على هذا الدعاء

فل

فيديو منوع مشهد لافت في الحرم المكي: حمامة تتخذ رأس معتمر ملجأً آمناً 🕊️

لا

طب وصحة هل يصبح الثوم بديلًا لغسول الفم؟

خلال لقائه لناشطات مجتمعيات

أخبار محلية العيسوي: التلاحم الوطني وحكمة الملك ركيزة صلبة للمؤسسية الوطنية

تحذير هام من مديرية الأمن العام لجميع المواطنين

أخبار محلية إدارة مكافحة المخدرات: إحباط محاولة تهريب 138 ألف حبّة مخدرة

سامسونج تحقق أول اعتماد عالمي لخفض الانبعاثات الكربونية المدعوم بالذكاء الاصطناعي

أخبار الشركات سامسونج تحقق أول اعتماد عالمي لخفض الانبعاثات الكربونية المدعوم بالذكاء الاصطناعي

14

طب وصحة ترند "البيتزا الباردة" على تيك توك.. هل يقلل من ارتفاع السكر في الدم؟



 






الأكثر مشاهدة