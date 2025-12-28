علاجات جديدة قد تنهي معاناة مرضى التهاب الجيوب المزمن

الوكيل الإخباري- أظهرت التطورات الطبية في المملكة المتحدة أملًا جديدًا لمرضى التهاب الجيوب الأنفية المزمن المصحوب بالزوائد الأنفية، الذي يسبب سيلان الأنف المستمر وفقدان حاسة الشم جزئيًا أو كليًا.

وافقت هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) على عقارين جديدين، ديبيموكيماب وتيزيبيلوماب، متاحين للشراء بشكل خاص، بينما تُقيَّم أدوية أخرى مثل دوبيلوماب للاستخدام ضمن خدمات NHS، مع توقع تقييم تيزيبيلوماب في يناير المقبل.



تعمل هذه العلاجات البيولوجية على تهدئة الاستجابة المناعية المسببة للالتهاب، ما يقلل نمو الزوائد الأنفية، ويخفف الأعراض، ويقلل الحاجة للستيرويدات أو العمليات الجراحية المتكررة.



ويصيب التهاب الجيوب المزمن المزود بالزوائد نحو 11% من البالغين في المملكة المتحدة، مع أعراض مزعجة تشمل فقدان الشم، ضغط الوجه، اضطرابات النوم وسيلان خلفي للأنف. العلاجات البيولوجية تُعطى عن طريق الحقن، وتُظهر تحسنًا واضحًا في الأعراض واستعادة حاسة الشم وتقليل العمليات الجراحية المتكررة.