علاج جديد يرفع آمال مرضى صرع الفص الصدغي المقاوم للأدوية

وأظهرت التجارب الأولية على أنسجة بشرية وفئران أن إزالة هذه الخلايا يقلل شدة النوبات، يحسن الوظائف الإدراكية، وقد يحمي بعض الحالات من الإصابة بالصرع تمامًا.
اعتمد الباحثون علاجًا دوائيًا باستخدام مزيج من داساتينيب وكيرسيتين، بهدف تقليل الحاجة للجراحة أو تحسين نتائجها، مع استمرار الدراسات لتحديد أفضل توقيت للتدخل وتحقيق نتائج سريرية فعّالة.
