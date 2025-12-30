الثلاثاء 2025-12-30 02:43 م

علاج جديد يرفع آمال مرضى صرع الفص الصدغي المقاوم للأدوية

تعبيرية
الثلاثاء، 30-12-2025 01:55 م

الوكيل الإخباري-   كشف فريق بحثي في جامعة جورج تاون الطبية عن نهج علاجي واعد لعلاج صرع الفص الصدغي المقاوم للأدوية، عبر استهداف وإزالة الخلايا الدماغية الهرمة المرتبطة بالشيخوخة المبكرة للخلايا.

وأظهرت التجارب الأولية على أنسجة بشرية وفئران أن إزالة هذه الخلايا يقلل شدة النوبات، يحسن الوظائف الإدراكية، وقد يحمي بعض الحالات من الإصابة بالصرع تمامًا.

اعتمد الباحثون علاجًا دوائيًا باستخدام مزيج من داساتينيب وكيرسيتين، بهدف تقليل الحاجة للجراحة أو تحسين نتائجها، مع استمرار الدراسات لتحديد أفضل توقيت للتدخل وتحقيق نتائج سريرية فعّالة.

