علاج مبتكر لاضطراب النوم المسبب للشخير المزعج

الوكيل الإخباري-   طوّر باحثون من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو غرسة طبية جديدة قد تُحدث تحولا في علاج انقطاع النفس الانسدادي النومي.

ويعاني مرضى هذا الاضطراب من توقف متكرر في التنفس أثناء النوم نتيجة ارتخاء عضلات الحلق والحنك، ما يؤدي إلى انسداد مجرى الهواء، ويظهر ذلك في صورة شخير شديد واستيقاظ مفاجئ بسبب الاختناق. ومع مرور الوقت، قد يسبب هذا الاضطراب إجهادا كبيرا للقلب وارتفاعا في ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

وتعتمد العلاجات التقليدية على جهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر (CPAP)، وهو قناع يضخ الهواء للحفاظ على مجرى التنفس مفتوحا، لكن كثيرا من المرضى يجدون صعوبة في تحمله.

وفي هذا السياق، قدّم الباحثون غرسة جديدة تُعرف باسم تحفيز العصب تحت اللسان القريب (pHGNS)، وهي جهاز صغير يُزرع تحت الجلد في أعلى الصدر، ويتصل بسلك رفيع يصل إلى عصب في الرقبة مسؤول عن حركة اللسان. وعند تشغيله قبل النوم، يرسل الجهاز نبضات كهربائية خفيفة تُحفّز عضلات اللسان ومجرى الهواء، ما يساعد على إبقائه مفتوحا أثناء النوم ويمنع انسداده.

 
 


