علاقة مقلقة بين تناول اللحوم الحمراء وخطر الإصابة بالسكري

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة عن ارتباط ملحوظ بين ارتفاع استهلاك اللحوم الحمراء وزيادة خطر الإصابة بداء السكري، ما يعزز الأدلة المتنامية على تأثير الخيارات الغذائية في صحة الإنسان.

اضافة اعلان