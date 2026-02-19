الخميس 2026-02-19 03:15 م

علاقة مقلقة بين تناول اللحوم الحمراء وخطر الإصابة بالسكري

الخميس، 19-02-2026 12:34 م

الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة حديثة عن ارتباط ملحوظ بين ارتفاع استهلاك اللحوم الحمراء وزيادة خطر الإصابة بداء السكري، ما يعزز الأدلة المتنامية على تأثير الخيارات الغذائية في صحة الإنسان.

وبحثت الدراسة في العلاقة بين تناول اللحوم الحمراء — المصنعة وغير المصنعة — وخطر الإصابة بداء السكري، اعتمادا على بيانات أكثر من 34 ألف بالغ شاركوا في المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية في المملكة المتحدة.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات أكبر من اللحوم الحمراء سجلوا معدلات انتشار أعلى بكثير لداء السكري مقارنة بمن يتناولون كميات أقل، حتى بعد الأخذ في الاعتبار عوامل العمر ومؤشر كتلة الجسم ونمط الحياة والعادات الغذائية الأخرى. كما تبيّن أن الأفراد ضمن أعلى فئة استهلاك كانوا أكثر عرضة للإصابة بالمرض بنحو 49%.

ووجد الباحثون أن اللحوم المصنعة، مثل النقانق واللحوم الباردة، وكذلك اللحوم الحمراء غير المصنعة، مثل لحم البقر، ارتبطت جميعها بزيادة خطر الإصابة بداء السكري. وأشارت الدراسة إلى أن كل حصة إضافية يومية من اللحوم الحمراء ارتبطت بارتفاع احتمالية الإصابة بالمرض بنسبة 16%.

 
 


