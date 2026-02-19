علاقة مقلقة بين تناول اللحوم الحمراء وخطر الإصابة بالسكري

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات أكبر من اللحوم الحمراء سجلوا معدلات انتشار أعلى بكثير لداء السكري مقارنة بمن يتناولون كميات أقل، حتى بعد الأخذ في الاعتبار عوامل العمر ومؤشر كتلة الجسم ونمط الحياة والعادات الغذائية الأخرى. كما تبيّن أن الأفراد ضمن أعلى فئة استهلاك كانوا أكثر عرضة للإصابة بالمرض بنحو 49%.
ووجد الباحثون أن اللحوم المصنعة، مثل النقانق واللحوم الباردة، وكذلك اللحوم الحمراء غير المصنعة، مثل لحم البقر، ارتبطت جميعها بزيادة خطر الإصابة بداء السكري. وأشارت الدراسة إلى أن كل حصة إضافية يومية من اللحوم الحمراء ارتبطت بارتفاع احتمالية الإصابة بالمرض بنسبة 16%.
