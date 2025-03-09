علامات أثناء المشي تشير إلى الإصابة بالسكري

الوكيل الإخباري- تعد الإصابة بمرض السكري من المشكلات الصحية الشائعة التي تؤثر على العديد من الأشخاص، حيث تظهر بعض الأعراض التي يجب الانتباه إليها لتجنب تفاقم المشكلة. في هذا التقرير، نستعرض أبرز العلامات التي قد تظهر أثناء المشي وتؤكد الإصابة بالسكري وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia":

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تنميل القدمين

يعد تنميل القدمين أثناء المشي من الأعراض الشائعة لمرض السكري، حيث يتسبب ارتفاع مستويات السكر بالدم في تلف الأعصاب الطرفية، مما يؤدي إلى الشعور بالوخز والتنميل في القدمين والساقين.



تشنجات الساق

قد يعاني مرضى السكري من تشنجات في الساق أثناء المشي، ويرجع ذلك إلى ضعف الدورة الدموية وتلف الأعصاب. ينبغي استشارة الطبيب في حال حدوث هذه الأعراض بشكل متكرر.



التعب الشديد

الشعور بالتعب والإرهاق الشديد أثناء المشي قد يكون علامة على الإصابة بالسكري، حيث لا يستطيع الجسم استخدام الجلوكوز بشكل صحيح لإنتاج الطاقة، مما يؤدي إلى الشعور بالتعب عند بذل أي مجهود.



برودة القدمين

إذا كنت تشعر ببرودة في القدمين أثناء المشي، قد يكون ذلك مؤشرًا على الإصابة بالسكري، خاصة إذا استمر الشعور لفترة طويلة. وهذا يشير إلى تأثير السكري على الدورة الدموية الطرفية.



تورم القدمين والكاحلين

قد يتسبب السكري في احتباس السوائل وتورم القدمين والكاحلين أثناء المشي، حتى وإن كانت الفترة قصيرة. يجب الانتباه إلى هذه الأعراض واستشارة الطبيب لتجنب مضاعفات أخرى.