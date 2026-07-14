علامات التهاب ثقب الأذن.. ومتى يجب مراجعة الطبيب؟

ومن أبرز علامات التهاب ثقب الأذن:
احمرار شديد أو تورم يزداد مع الوقت.
ألم مستمر أو إحساس بالنبض والحرارة حول الثقب.
خروج إفرازات صفراء أو خضراء تشبه القيح.
ارتفاع حرارة الجلد المحيط بالثقب.
نزيف متكرر أو تشكل قشور سميكة.
في الحالات المتقدمة قد تظهر الحمى أو القشعريرة.
الأسباب الشائعة للالتهاب:
استخدام أدوات غير معقمة أثناء الثقب.
لمس الأذن بأيدٍ غير نظيفة.
إهمال تنظيف الثقب أو تنظيفه بشكل مفرط.
الحساسية من بعض المعادن مثل النيكل.
وينصح الخبراء بعدم إزالة القرط فور ظهور الالتهاب، لأن ذلك قد يحبس العدوى داخل الجلد. والأفضل تنظيف المنطقة بمحلول ملحي ومراجعة الطبيب عند ظهور أعراض الالتهاب للحصول على العلاج المناسب.
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