علامات تحذيرية تشير إلى ارتفاع الكوليسترول

11:29 م

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الوكيل الإخباري- غالبًا ما لا تظهر أعراض ارتفاع الكوليسترول. احترس من ضيق التنفس والغثيان وبرودة القدمين والساقين وتقرحات القدم البطيئة الشفاء. اضافة اعلان





قد تكون هذه علامات ارتفاع الكوليسترول. يمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول في الدم إلى تقييد تدفق الدم في الشرايين. هذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في القلب. استشر الطبيب لفحوصات الكوليسترول المنتظمة وحافظ على نمط حياة صحي بحسب موقع times of india



غالبًا ما يمر ارتفاع الكوليسترول دون أن يلاحظه أحد حتى يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، حيث لا تظهر عليه عادة أعراض واضحة ومع ذلك، في بعض الأحيان، قد تشير بعض العلامات إلى أن مستوى الكوليسترول لديك أعلى.



علامات تحذيرية لارتفاع الكوليسترول



-ضيق التنفس:



-الغثيان:



-برد القدمين وخدر الساق:



-صعوبة التئام قرحة القدم:



