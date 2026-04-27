علامات تحذيرية لنقص السوائل في الجسم.. متى يصبح الأمر خطراً؟

وبحسب تقرير نشره موقع Focus Online، فإن هناك عدداً من العلامات التحذيرية التي قد تشير إلى نقص السوائل في الجسم، لكنها غالباً ما تُهمل.
ومن أبرز هذه العلامات: الصداع، والإرهاق، وضعف التركيز، إضافة إلى جفاف الجلد والأغشية المخاطية، ومشكلات في الهضم مثل الإمساك.
كما أشار التقرير إلى علامتين إضافيتين قد تدلان على نقص السوائل، هما ظهور الهالات السوداء تحت العينين، وتدهور الحالة الصحية بشكل عام.
وفي الحالات الأكثر خطورة، قد تظهر أعراض أشد، مثل قلة التبول أو تغير لون البول إلى الداكن، وانخفاض ضغط الدم، وتسارع ضربات القلب، واضطرابات النوم، إلى جانب جفاف شديد في الفم والجلد. وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى الهذيان أو فقدان الوعي.
وينصح الأطباء بضرورة شرب كميات كافية من الماء والسوائل يومياً، خاصة في البيئات الحارة أو عند بذل مجهود بدني، لما لذلك من أهمية في الحفاظ على صحة الجسم، لا سيما الجهاز العضلي والدورة الدموية والكلى والجهاز العصبي.
تمرين بسيط أثناء الجلوس قد يساعد في ضبط سكر الدم بعد الأكل
أطعمة قد تصنع فرقاً كبيراً لصحة القلب.. تعرفوا عليها
لماذا يجب تناول 3 حبات تمر يومياً فقط؟
سبب خفي وراء اضطرابات المعدة الشائعة
يحتوي على البروتين.. ما هي فوائد الحليب الخالي من اللاكتوز؟
لمحبي اللوز الأخضر.. فوائد قد لا تعرفونها
اكتشاف سبب لوفاة الشباب المفاجئ
فوائد وأضرار شرب زيت الزيتون صباحًا