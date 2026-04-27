علامات تحذيرية لنقص السوائل في الجسم.. متى يصبح الأمر خطراً؟

الوكيل الإخباري-   يُعدّ نقص السوائل في الجسم من المشكلات الصحية التي قد تسبب أعراضاً مزعجة مثل الصداع وآلام العضلات، وقد تمتد تأثيراته لتطال أعضاء حيوية كالقلب والكلى إذا لم يتم التعامل معه بشكل مناسب.اضافة اعلان


وبحسب تقرير نشره موقع Focus Online، فإن هناك عدداً من العلامات التحذيرية التي قد تشير إلى نقص السوائل في الجسم، لكنها غالباً ما تُهمل.

ومن أبرز هذه العلامات: الصداع، والإرهاق، وضعف التركيز، إضافة إلى جفاف الجلد والأغشية المخاطية، ومشكلات في الهضم مثل الإمساك.

كما أشار التقرير إلى علامتين إضافيتين قد تدلان على نقص السوائل، هما ظهور الهالات السوداء تحت العينين، وتدهور الحالة الصحية بشكل عام.

وفي الحالات الأكثر خطورة، قد تظهر أعراض أشد، مثل قلة التبول أو تغير لون البول إلى الداكن، وانخفاض ضغط الدم، وتسارع ضربات القلب، واضطرابات النوم، إلى جانب جفاف شديد في الفم والجلد. وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى الهذيان أو فقدان الوعي.

وينصح الأطباء بضرورة شرب كميات كافية من الماء والسوائل يومياً، خاصة في البيئات الحارة أو عند بذل مجهود بدني، لما لذلك من أهمية في الحفاظ على صحة الجسم، لا سيما الجهاز العضلي والدورة الدموية والكلى والجهاز العصبي.
 
 


