علامات تدل على نقص المغنيسيوم في الجسم وكيفية تعويضه

الوكيل الإخباري- يعتبر المغنيسيوم من المعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم لأداء وظائفه بشكل سليم. وعند انخفاض مستوياته، قد تظهر بعض الأعراض التي تشير إلى ضرورة الاهتمام بتعويض هذا النقص. فيما يلي أهم العلامات التي تدل على احتياج الجسم للمغنيسيوم، وكيفية التغلب عليها:

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تقلصات العضلات

نقص المغنيسيوم قد يسبب نوبات متكررة من التقلصات العضلية، خاصة بعد النشاط البدني. يمكن التغلب عليها بتناول السبانخ، اللوز، والأفوكادو.



التعب الشديد

الشعور بالتعب رغم الحصول على قسط كافٍ من النوم قد يكون ناتجًا عن نقص المغنيسيوم. للتغلب على ذلك، يُنصح بتناول البقوليات، الحبوب الكاملة، وبذور اليقطين.



الأرق

إذا كنت تجد صعوبة في النوم، فقد يكون نقص المغنيسيوم هو السبب. لتحسين النوم، يجب تناول الموز، الشوكولاتة الداكنة، والخضراوات الورقية.



القلق والتوتر

انخفاض مستويات المغنيسيوم يمكن أن يؤدي إلى القلق والاضطرابات النفسية. لتحسين حالتك المزاجية، تناول الكاجو، الكرنب، والشوكولاتة الداكنة.



مشاكل العظام

نقص المغنيسيوم قد يزيد من خطر الإصابة بالكسور، لأن هذا المعدن يعزز كثافة العظام. تناول بذور السمسم، التوفو، والخضراوات الورقية لدعم صحة العظام.



الإمساك

نقص المغنيسيوم يؤثر سلبًا على الجهاز الهضمي ويسبب الإمساك. للتخفيف من هذه المشكلة، يمكن تناول الفاصوليا، الشوان، والسبانخ.



خفقان القلب

يمكن أن يسبب نقص المغنيسيوم اضطرابًا في ضربات القلب. لتحسين انتظام النبض، يجب تضمين الأفوكادو، الموز، واللوز في النظام الغذائي.



الغثيان والقيء

قد يعاني البعض من الغثيان أو القيء بسبب نقص المغنيسيوم، خاصة أثناء الحمل أو التوتر. يساعد تناول بذور اليقطين، الخضراوات الورقية، والحبوب الكاملة في التغلب على هذه الأعراض.



الصداع

نقص المغنيسيوم قد يؤدي إلى نوبات متكررة من الصداع. لتقليل احتمالية حدوث ذلك، يجب تناول الخضراوات الورقية، اللوز، والشوكولاتة.



ارتفاع ضغط الدم

نقص المغنيسيوم يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم. يمكن تنظيم الضغط عن طريق تناول السبانخ، الأفوكادو، والمكسرات.



تذكر أنه من المهم استشارة الطبيب في حال استمرار الأعراض لضمان تشخيص دقيق وتحديد العلاج الأنسب.