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علامات تستدعي كسر الصيام لمريض القلب في رمضان

للا
تعبيرية
 
الخميس، 06-03-2025 10:14 ص

الوكيل الإخباري-   في شهر رمضان، يجب على مرضى القلب مراقبة حالتهم الصحية بعناية، لأن هناك بعض العلامات التي قد تستدعي كسر الصيام لتجنب أي مضاعفات صحية. وفقًا لما ذكره الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، إليك أبرز العلامات التي يجب أن ينتبه إليها مريض القلب:

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سرعة ضربات القلب: إذا كانت ضربات القلب تتراوح بين 110 إلى 120 نبضة في الدقيقة، يجب كسر الصيام فورًا.
خفقان القلب: يحدث عند نقص السكر في الدم بشكل حاد، ويستدعي كسر الصيام لتجنب التأثيرات السلبية.


كما أشار الدكتور جمال شعبان إلى ضرورة استشارة الطبيب المعالج قبل الصيام للتأكد من مدى قدرة الجسم على تحمله. كما حذر من الإسراف في تناول الطعام خلال وجبتي الإفطار والسحور، حيث يؤدي ذلك إلى ارتفاع الكوليسترول الضار وزيادة الوزن، مما قد يسبب نوبات قلبية.


وأكد أيضًا أن الصيام بشكل عام يساهم في رفع معدلات الجهاز المناعي، ويساعد في التخلص من الدهون المتراكمة في الجسم، ويحسن من حساسية الأنسولين. وتعتبر الأطعمة الصحية، تناول كميات كافية من المياه (2 إلى 3 لتر يوميًا)، والابتعاد عن الحلويات الرمضانية والتدخين، من العوامل المهمة لصحة مرضى القلب خلال رمضان.

 

الكونسلتو 

 
 
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طب وصحة علامات تستدعي كسر الصيام لمريض القلب في رمضان

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