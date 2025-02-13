علامات تشير إلى انفصال الشبكية: انتبه لها

أعراض قد تشير إلى انفصال الشبكية:
- ظهور بقع طائرة متعددة: إذا كنت ترى العديد من البقع الداكنة أو الخطوط المتعرجة في مجال رؤيتك، فقد يكون ذلك إشارة إلى مشكلة في الشبكية.
- ومضات ضوء ساطعة: قد تشعر برؤية ومضات ضوء ساطعة تشبه الفلاش، خاصةً في الظلام.
- تعتيم أو ستارة سوداء في مجال الرؤية: قد تشعر بوجود ظل أو ستارة تغطي جزءًا من رؤيتك.
- قصر النظر: قد يزيد من خطر تمزق الشبكية.
- أمراض الأوعية الدموية: مثل السكري، الذي يمكن أن يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية في الشبكية.
- إصابات العين والرأس: مثل الضربات الناتجة عن السقوط.
- ظهور الأورام: قد تؤثر على صحة الشبكية.
إذا لاحظت أيًا من الأعراض المذكورة أعلاه، يُنصح بما يلي:
- استشارة طبيب العيون فورًا: لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد السبب.
- تجنب الأنشطة التي قد تزيد من الضغط على العين: مثل رفع الأثقال أو الأنشطة الرياضية العنيفة حتى يتم تقييم حالتك.
- مراقبة الأعراض: إذا لاحظت تفاقمًا في الأعراض أو ظهور أعراض جديدة، يجب إبلاغ طبيبك بذلك.
يُعتبر التشخيص المبكر والعلاج الفوري أمرًا حاسمًا للحفاظ على صحة العين والوقاية من فقدان البصر الدائم.
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