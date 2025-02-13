علامات تشير إلى انفصال الشبكية: انتبه لها

الوكيل الإخباري- تُعتبر ظهور بقع طائرة أمام العينين من الأعراض الشائعة التي قد يلاحظها البعض.

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في بعض الحالات، قد تكون هذه الظاهرة طبيعية ولا تستدعي القلق. ومع ذلك، إذا لاحظت ظهور العديد من هذه البقع الداكنة، خاصةً عند الاستيقاظ، فمن الضروري عدم تجاهلها واستشارة طبيب العيون فورًا.



أعراض قد تشير إلى انفصال الشبكية:

- ظهور بقع طائرة متعددة: إذا كنت ترى العديد من البقع الداكنة أو الخطوط المتعرجة في مجال رؤيتك، فقد يكون ذلك إشارة إلى مشكلة في الشبكية.

- ومضات ضوء ساطعة: قد تشعر برؤية ومضات ضوء ساطعة تشبه الفلاش، خاصةً في الظلام.

- تعتيم أو ستارة سوداء في مجال الرؤية: قد تشعر بوجود ظل أو ستارة تغطي جزءًا من رؤيتك.

أسباب محتملة لانفصال الشبكية:

- قصر النظر: قد يزيد من خطر تمزق الشبكية.

- أمراض الأوعية الدموية: مثل السكري، الذي يمكن أن يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية في الشبكية.

- إصابات العين والرأس: مثل الضربات الناتجة عن السقوط.

- ظهور الأورام: قد تؤثر على صحة الشبكية.

ماذا يجب عليك فعله؟

إذا لاحظت أيًا من الأعراض المذكورة أعلاه، يُنصح بما يلي:

- استشارة طبيب العيون فورًا: لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد السبب.

- تجنب الأنشطة التي قد تزيد من الضغط على العين: مثل رفع الأثقال أو الأنشطة الرياضية العنيفة حتى يتم تقييم حالتك.

- مراقبة الأعراض: إذا لاحظت تفاقمًا في الأعراض أو ظهور أعراض جديدة، يجب إبلاغ طبيبك بذلك.



يُعتبر التشخيص المبكر والعلاج الفوري أمرًا حاسمًا للحفاظ على صحة العين والوقاية من فقدان البصر الدائم.