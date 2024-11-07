علامات تكشف الإصابة بالانسداد الرئوي المزمن

الوكيل الإخباري- يعد مرض الانسداد الرئوي المزمن من الأمراض التنفسية الشائعة، والتي تؤدي إلى صعوبة التنفس وضيق المجاري الهوائية، ويتسبب هذا المرض بتلف دائم في الرئتين، ويعاني المصابون به من تحديات يومية مع التنفس والقيام بالأنشطة العادية.



وترتبط الإصابة بهذا المرض عادة بالتدخين، وقد تتفاقم الأعراض مع التقدم في العمر، وتتعدد أسباب هذا المرض، وتتنوع طرق الوقاية والعلاج لتخفيف الأعراض وتحسين جودة حياة المرضى.



أنواع مرض الانسداد الرئوي المزمن

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