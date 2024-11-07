علامات تكشف الإصابة بالانسداد الرئوي المزمن

وترتبط الإصابة بهذا المرض عادة بالتدخين، وقد تتفاقم الأعراض مع التقدم في العمر، وتتعدد أسباب هذا المرض، وتتنوع طرق الوقاية والعلاج لتخفيف الأعراض وتحسين جودة حياة المرضى.
أنواع مرض الانسداد الرئوي المزمن
يشمل مرض الانسداد الرئوي المزمن نوعين أساسيين: انتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن، حيث يظهر انتفاخ الرئة عند تلف الحويصلات الهوائية، ما يؤدي إلى تضخمها وصعوبة في التنفس.
أما التهاب الشعب الهوائية المزمن، فيصيب المجاري الهوائية الكبيرة بالرئتين، فيسبب التهابًا وضيقا ينتج عنه كميات زائدة من المخاط، ويكون السعال أبرز أعراضه.
أعراض الانسداد الرئوي المزمن
تتراوح أعراض هذا المرض بين بسيطة وشديدة، وتزداد سوءًا بمرور الوقت. من بين أبرز الأعراض:
- السعال المزمن: يصاحب المريض باستمرار، وغالباً ما يكون مصحوباً بمخاط يمتد لفترات طويلة قد تصل إلى عدة أشهر.
- صعوبة التنفس: تزداد مع ممارسة الأنشطة اليومية أو بذل الجهد.
- الصفير: أو صدور أصوات غير طبيعية من الرئتين.
- جلد مزرق: نتيجة انخفاض مستويات الأكسجين في الدم، ويعرف هذا العرض بمرض "الزرقة".
- صدر على شكل برميل: ينجم عن تضخم الرئتين الناتج عن تراكم الهواء فيهما.
أسباب الانسداد الرئوي المزمن
يُعتبر التدخين السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن، إذ يسبب تلفًا مستمرًا في الرئتين، وهناك أسباب أخرى محتملة للإصابة تشمل:
- نقص بروتين ألفا-1 أنتيتريبسين: وهو اضطراب وراثي يؤدي إلى تلف الرئة.
- التعرض للتدخين السلبي: حيث يزيد التعرض للدخان الناتج عن تدخين الآخرين من احتمالية الإصابة.
- التلوث البيئي: والمواد الكيميائية كالأبخرة والغبار التي يتعرض لها الشخص سواء في العمل أو الحياة اليومية.
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