علامات جلدية قد تشير إلى مشاكل في القلب يجب الانتباه إليها

الوكيل الإخباري- يعتقد الكثيرون أن أمراض القلب تقتصر على الأعراض التقليدية مثل آلام الصدر أو ضيق التنفس، لكن في بعض الأحيان، يمكن أن تكون البشرة هي أول من يظهر علامات تحذيرية لمشكلات في القلب أو الأوعية الدموية. وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، قد تكون بعض التغيرات الجلدية مؤشرًا على اضطرابات قلبية تستدعي التدخل الطبي المبكر.

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وفيما يلي بعض التغيرات الجلدية التي قد تشير إلى مشاكل قلبية، بحسب موقع "Memory Health Care":

1. تغيرات في لون الجلد

يمكن أن يعكس لون الجلد مدى كفاءة الدورة الدموية في الجسم. فعلى سبيل المثال، إذا أصبح الجلد أزرقًا أو مائلًا إلى الأرجواني (الزرقة)، فقد يشير ذلك إلى نقص الأكسجين في الدم نتيجة لمشاكل في القلب أو الرئتين. أما شحوب الجلد فقد يدل على ضعف تدفق الدم أو فقر الدم، وكلاهما قد يرتبط بمشاكل في القلب.



2. الطفح الجلدي والبقع غير المبررة

البقع الحمراء أو الأرجوانية قد تشير إلى التهاب الأوعية الدموية، وهو ما يمكن أن يكون مرتبطًا بأمراض القلب أو اضطرابات المناعة الذاتية. كما أن الطفح الجلدي المؤلم قد يكون مؤشرًا على التهابات في الأوعية الدموية أو عدوى تؤثر على صحة القلب.



3. تورّم الساقين أو القدمين

التورم غير المبرر في الساقين أو القدمين، والمعروف باسم "الوذمة"، يعد من العلامات التي قد تشير إلى فشل القلب الاحتقاني، وهي حالة تعني عدم قدرة القلب على ضخ الدم بكفاءة. إذا بدا الجلد مشدودًا ولامعًا في المناطق المتورمة، فقد يكون ذلك مؤشرًا على وجود اضطرابات في الدورة الدموية.



4. تغيرات غير طبيعية في الأظافر

يمكن أن تعكس الأظافر صحة القلب. على سبيل المثال، تقرّن الأظافر (زيادة سماكتها واستدارتها) قد يكون مرتبطًا بأمراض القلب أو الرئتين. أيضًا، ظهور خطوط حمراء أو بنية تحت الأظافر قد يشير إلى التهاب الشغاف، وهو التهاب يصيب صمامات القلب.



5. جروح لا تلتئم بسهولة

التئام الجروح ببطء، خاصة في الساقين والقدمين، قد يكون علامة على ضعف الدورة الدموية نتيجة لأمراض الشرايين الطرفية، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. القروح المزمنة في هذه المناطق تتطلب تقييمًا طبيًا سريعًا لتجنب حدوث مضاعفات أكثر خطورة.

متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا لاحظت أي من هذه العلامات الجلدية غير الطبيعية، يُنصح بزيارة طبيب أمراض جلدية أو طبيب قلب. الكشف المبكر عن أي مشاكل قد يساعد في تشخيص الأمراض القلبية قبل تفاقمها، مما يزيد من فرص العلاج الفعّال ويحسن صحة القلب على المدى الطويل.