علامات على الخرف والزهايمر تظهر في العشرين

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة أن تغيرات في وظائف الدماغ المرتبطة بالخرف قد تبدأ في مرحلة مبكرة من العمر، بين الـ 20 والـ 30 عامًا. ووفقًا للدراسة المنشورة في مجلة "لانسيت"، ارتبطت عوامل خطر الخرف بانخفاض درجات الاختبارات الإدراكية للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 44 عامًا، حيث كان أداء البالغين الأصغر سناً الذين يواجهون مخاطر أكبر للإصابة بالخرف أسوأ في اختبارات الذاكرة والتفكير بين 24 و44 عامًا.

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تشمل عوامل الخطر هذه مستوى التعليم، الجنس، ضغط الدم، الكوليسترول، ممارسة الرياضة، ومؤشر كتلة الجسم. كما أشارت الباحثة الرئيسية أليسون أييلو من جامعة كولومبيا إلى أن الأبحاث السابقة كانت تركز على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، بينما تظهر هذه الدراسة أن المؤشرات الحيوية والعوامل الخطر تبدأ في التأثير على وظائف الدماغ قبل منتصف العمر.



من خلال تحليل بيانات من دراسة طويلة الأمد بدأت في 1994، اكتشف الباحثون وجود عوامل خطر مرتبطة بوظائف الدماغ لدى المشاركين في الأربعينيات، بما في ذلك بروتينات مثل أميلويد بيتا وتاو، والتي تعد مؤشرات رئيسية لمرض الزهايمر.