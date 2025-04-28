علامات على الخرف والزهايمر تظهر في العشرين

تشمل عوامل الخطر هذه مستوى التعليم، الجنس، ضغط الدم، الكوليسترول، ممارسة الرياضة، ومؤشر كتلة الجسم. كما أشارت الباحثة الرئيسية أليسون أييلو من جامعة كولومبيا إلى أن الأبحاث السابقة كانت تركز على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، بينما تظهر هذه الدراسة أن المؤشرات الحيوية والعوامل الخطر تبدأ في التأثير على وظائف الدماغ قبل منتصف العمر.
من خلال تحليل بيانات من دراسة طويلة الأمد بدأت في 1994، اكتشف الباحثون وجود عوامل خطر مرتبطة بوظائف الدماغ لدى المشاركين في الأربعينيات، بما في ذلك بروتينات مثل أميلويد بيتا وتاو، والتي تعد مؤشرات رئيسية لمرض الزهايمر.
-
أخبار متعلقة
-
كيف يحرق الجسم 500 سعرة بلا تمارين؟
-
طرق فعّالة لعلاج السعال: إليكم التفاصيل
-
نصائح هامة لمرضى الربو في الطقس المحمل بالأتربة
-
فقدان الوزن خلال 4 أسابيع.. حمية كورية تثير جدلاً واسعاً
-
أطباء يحذرون من النوم على البطن.. ما السبب؟
-
لماذا يعد فقدان الوزن بعد سن الخمسين أمراً صعباً؟
-
هذه العادة خطيرة قبل النوم.. فما هي؟
-
ماذا يحدث للجسم عند تناول السمن يوميا ؟