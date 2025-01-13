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علامات غريبة لا تتوقعها للإصابة بالسكتة الدماغية

غا
تعبيرية
الإثنين، 13-01-2025 02:58 م

الوكيل الإخباري-  تعتبر السكتة الدماغية من أبرز أسباب الوفاة عالميًا، والتشخيص المبكر يعد المفتاح لإنقاذ الحياة. بجانب الأعراض التقليدية مثل ضعف الوجه أو الذراع، هناك بعض العلامات الغريبة التي قد تشير إلى الإصابة بالسكتة الدماغية، ومنها:

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- اضطرابات الرؤية المفاجئة: رؤية مزدوجة أو فقدان البصر في عين واحدة قد تكون علامات مبكرة تدل على مشاكل في تدفق الدم إلى الدماغ.

- الدوخة وفقدان التوازن: الدوخة المفاجئة وصعوبة الوقوف والمشي قد تشير إلى نقص الأكسجين في الدماغ نتيجة انسداد الأوعية الدموية.
- الصداع الشديد والمفاجئ: صداع قوي دون سبب واضح قد يكون مؤشرًا على حدوث نزيف دماغي.
- التغيرات في الحالة العقلية: الارتباك، وصعوبة الفهم أو التحدث، قد تشير إلى تأثير السكتة الدماغية على مناطق الدماغ المسؤولة عن التفكير واللغة.
- صعوبة البلع: إذا شعرت بصعوبة في البلع، فقد يكون ذلك علامة على تأثير السكتة الدماغية على العضلات المسؤولة عن البلع.


التعرف المبكر على هذه الأعراض قد يساعد في التدخل السريع وتقليل الأضرار المحتملة.

 

 

 الكونسلتو 

 

 

 

 
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