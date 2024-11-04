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علامات مبكرة تشير للإصابة بهذا المرض الخطير!

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 04-11-2024 10:49 م
الوكيل الإخباري-   أظهرت بعض الدراسات البحثية، أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالسرطان مقارنة بالنساء، حيث يُعتقد أن زيادة المخاطر قد ترجع لاختلافات أساسية في أنماط الحياة بين الجنسين.اضافة اعلان


وأكدت الدكتورة سارة جارفيس، الطبيبة العامة والمستشارة السريرية، على أهمية الوعي بالأعراض المبكرة، مشيرة إلى أن معظم أنواع السرطان تزداد شيوعا مع التقدم في العمر.

الأعراض المبكرة للسرطان لدى الرجال
- دم في البول

- دم في البراز

- تغيرات في عادات الأمعاء

- آلام في البطن

- فقدان الوزن غير المبرر

- ألم في الظهر

- كتل غير طبيعية

- السعال المستمر

- التبول المفرط في الليل
 
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