علامات مبكرة تشير للإصابة بهذا المرض الخطير!

وأكدت الدكتورة سارة جارفيس، الطبيبة العامة والمستشارة السريرية، على أهمية الوعي بالأعراض المبكرة، مشيرة إلى أن معظم أنواع السرطان تزداد شيوعا مع التقدم في العمر.
الأعراض المبكرة للسرطان لدى الرجال
- دم في البول
- دم في البراز
- تغيرات في عادات الأمعاء
- آلام في البطن
- فقدان الوزن غير المبرر
- ألم في الظهر
- كتل غير طبيعية
- السعال المستمر
- التبول المفرط في الليل
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