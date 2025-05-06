الثلاثاء 2025-05-06 02:46 م
 

علامات مبكرة قد تشير للإصابة بالخرف في سن الأربعين

يق
تعبيرية
 
الثلاثاء، 06-05-2025 02:21 م

الوكيل الإخباري-  الخرف ليس مرضًا يقتصر على كبار السن فقط، بل قد تظهر بعض المؤشرات المبكرة في سن الأربعين يجب الانتباه لها، خاصة أنها تؤثر على وظائف الدماغ والذاكرة والمزاج بشكل تدريجي.

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إليك أبرز العلامات التي قد تكشف عن بدايات الخرف في سن الأربعين:
1. فقدان الذاكرة
من أبرز العلامات وأكثرها شيوعًا، ويشمل نسيان المواعيد أو الأحداث المهمة، أو تكرار نفس الأسئلة دون تذكر الإجابة. تكرار هذه الحالات بشكل ملحوظ قد يكون إنذارًا يستدعي التدخل.
2. صعوبة أداء المهام اليومية
إذا لاحظت أنك تجد صعوبة في إنجاز المهام المعتادة كتحضير الطعام، أو متابعة إجراءات روتينية في العمل، فقد يكون هذا مؤشرًا مبكرًا لتراجع القدرات العقلية.
3. تقلبات المزاج والارتباك
الشعور المفاجئ بـالقلق، الارتباك، أو الخوف غير المبرر، خاصة إذا لم تكن معتادًا عليه، يمكن أن يكون جزءًا من تغيرات دماغية مرتبطة بالخرف.
4. ضياع الأشياء ونسيان أماكنها
فقدان أشياء مهمة مثل الهاتف أو المفاتيح، وعدم القدرة على تذكّر مكانها حتى بعد وقت قصير، يُعد من العلامات اللافتة، خاصة إذا تكررت بشكل مزعج.

 

الكونسلتو

 
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طب وصحة علامات مبكرة قد تشير للإصابة بالخرف في سن الأربعين



 
 





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