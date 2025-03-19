علامات مبكرة لمرض السكري تظهر عند الاستيقاظ

العطش المفرط
من أبرز العلامات التي قد تشير إلى السكري هي العطش الشديد الذي لا يزول حتى بعد شرب الماء. على الرغم من أن العطش العادي أمر طبيعي، إلا أن العطش المستمر والملح في الجسم قد يكون إشارة إلى أن مستوى السكر في الدم مرتفع، مما يتطلب الاهتمام.
الجوع المفرط
تُعتبر الزيادة المفاجئة في الجوع من المؤشرات المهمة أيضًا. إذا شعر الشخص بالجوع الشديد بشكل غير عادي، فهذا قد يكون نتيجة لعدم قدرة الجسم على معالجة الطعام بشكل صحيح، ما يؤدي إلى الشعور بالجوع المفرط أو "النهم المفرط". هذا يحدث عندما لا يستطيع الجسم استخلاص الطاقة بشكل فعال من الطعام بسبب اضطراب في مستويات الأنسولين.
التبول المتكرر
إذا لاحظ الشخص أنه يتبول بشكل متكرر أو بكميات كبيرة، فهذا يعد من الأعراض الشائعة لمرض السكري. يحدث ذلك بسبب محاولة الجسم التخلص من السكر الزائد في الدم عن طريق البول.
إذا ظهرت هذه الأعراض، يُنصح بشدة بزيارة الطبيب في أقرب وقت لإجراء الفحوصات اللازمة. الكشف المبكر عن مرض السكري يساعد في الوقاية من المضاعفات الصحية المستقبلية.
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