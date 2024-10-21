علامة تحذيرية تعني إصابتك بالسكري - انتبه

الوكيل الإخباري- يعاني المصابون بمرض السكري من مجموعة من الأعراض المزعجة، التي تفقدهم القدرة على ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي، عند فقدان السيطرة على نسبة السكر في الدم.



سبب معاناة مرضى السكري من كثرة التبول

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على الرغم من أن مرضى السكري يعانون من أعراض متعددة تسبب لهم إزعاجًا شديدًا، إلا أن كثرة الحاجة للتبول تعتبر من ضمن أبرز العلامات المصاحبة للمرض.



وتنتج كثرة الحاجة للتبول عن تراكم الجلوكوز الزائد في الدم، والذي يؤدي إلى عمل الكلى بشكل وجهد أكبر من المعدل الطبيعي لها، من أجل زيادة قدرتها على تصفية وامتصاص الجلوكوز الزائد في الدم.



وفي بعض الحالات، لا يرقى عمل الكلى لمستوى يمكنها من التخلص من الجلوكوز الزائد في الدم، وهو ما يؤدي إلى تحفيز الجسم على التخلص منه عن طريق البول، فيتم سحب السوائل من أنسجة خلايا أعضاء الجسم، وهو ما يسبب معاناة المريض من الجفاف.



وبناء على ذلك، يحتاج المريض في هذه الحالة لشرب المزيد من الماء، وهو ما يسبب الحاجة الملحة للتبول بشكل متكرر.



معلومات يجب على مريض السكري معرفتها بشأن التبول