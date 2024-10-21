علامة تحذيرية تعني إصابتك بالسكري - انتبه

سبب معاناة مرضى السكري من كثرة التبول
على الرغم من أن مرضى السكري يعانون من أعراض متعددة تسبب لهم إزعاجًا شديدًا، إلا أن كثرة الحاجة للتبول تعتبر من ضمن أبرز العلامات المصاحبة للمرض.
وتنتج كثرة الحاجة للتبول عن تراكم الجلوكوز الزائد في الدم، والذي يؤدي إلى عمل الكلى بشكل وجهد أكبر من المعدل الطبيعي لها، من أجل زيادة قدرتها على تصفية وامتصاص الجلوكوز الزائد في الدم.
وفي بعض الحالات، لا يرقى عمل الكلى لمستوى يمكنها من التخلص من الجلوكوز الزائد في الدم، وهو ما يؤدي إلى تحفيز الجسم على التخلص منه عن طريق البول، فيتم سحب السوائل من أنسجة خلايا أعضاء الجسم، وهو ما يسبب معاناة المريض من الجفاف.
وبناء على ذلك، يحتاج المريض في هذه الحالة لشرب المزيد من الماء، وهو ما يسبب الحاجة الملحة للتبول بشكل متكرر.
معلومات يجب على مريض السكري معرفتها بشأن التبول
- شرب الكثير من الماء أو القهوة أو الشاي أو أي مشروبات تحتوي على الكافيين يزيد الحاجة للتبول، لأن الكافيين مدر للبول.
- عندما تحتاج للتبول أكثر من 7 إلى 10 مرات على مدار اليوم الواحد، فإن ذلك بمثابة علامة على الإصابة بالسكري من النوع الأول أو الثاني.
- كثرة التبول تسبب شعورا بالجفاف في الفم طوال الوقت وعلى مدار اليوم، حتى إذا كنت تشرب كميات كبيرة من الماء.
- من المعروف أن كثرة التبول عرض لا يشير حتميا للمعاناة من مرض السكري، فقد يكون ذلك عرضًا للإصابة بأمراض أخرى، مثل ارتفاع ضغط الدم.
- يجب الحرص على تناول كميات مناسبة من الخضروات والفواكه التي تحتوي على نسب عالية من الألياف، مع مراعاة تقليل تناول السكريات والكربوهيدرات.
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