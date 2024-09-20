علامة تحذيرية مبكرة تكشف الإصابة بمرض السكري

الوكيل الإخباري- ليس من السهل دائمًا اكتشاف مرض السكري، فوفقا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، فإن الأعراض غالبًا ما تميل إلى أن تكون غير واضحة.

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وعلى الرغم من ذلك، فقد حدد أحد الخبراء علامة التحذير الأولى على جلدك، والتي قد تعني أنك تتجه نحو الإصابة بالسكري.



وأوضحت كيت هيلتون، اختصاصية التغذية السريرية البريطانية، أن تحديد هذه العلامة التحذيرية وإجراء تغييرات في نمط الحياة أمر بالغ الأهمية حتى تتمكن من منع الإصابة بمرض السكري.



وبحسب صحيفة إكسبريس البريطانية، أوصت الطبيبة بالنظر إلى بشرتك للتعرف على العلامة التي تكشف المرض.



وقالت: "يمكن للبقع المخملية الموجودة على رقبتك والإبطين والفخذ أن تكون مؤشرًا على المرض".

إن تغير اللون في مناطق معينة من جسمك لا يعني دائمًا أنك غير نظيف، وفقًا لهيلتون. قد يكون أحد الأسباب وراء ذلك هو الشواك الأسود.



وقالت الخبيرة: "الشواك الأسود هو حالة تسبب ظهور بقع داكنة تشبه المخمل على الجلد، ويمكن أن يكون علامة على الإصابة بمرض السكري".



وتنصح الخبيرة: "مقدمات السكري تعني أن مستويات السكر في الدم أعلى من المعتاد، ولكنها ليست مرتفعة بما يكفي لتشخيص إصابتك بمرض السكري من النوع الثاني".



وما يثير القلق أن هذا يعني أنك أكثر عرضة للإصابة بحالة ارتفاع السكر في الدم، ولذلك، أكدت هيلتون على أهمية اكتشاف علامة الشواك الأسود.



وقالت إن تحديد أعراض الشواك الأسود، وإجراء تعديلات على نمط الحياة والنظام الغذائي قبل تطور مرض السكري أمر ضروري للمساعدة في الوقاية منه.



وعلى الرغم من أن تغير اللون يمكن أن يظهر في أي مكان على جسمك، إلا أن المناطق الأكثر شيوعًا تشمل الرقبة والإبطين، بحسب الخبيرة.



ونصحت، بشكل أساسي، بفحص الأماكن التي ينثني فيها الجلد بحثًا عن علامة مقدمات السكري.

علاوة على ذلك، فإن فرط التصبغ له حدود غير واضحة المعالم وقد يشمل أيضًا سماكة الجلد.



وتشمل بعض الأسباب الشائعة وراء الشواك الأسود مرض السكري ومقاومة الأنسولين وزيادة الوزن، ما يزيد أيضًا من خطر الإصابة بمرض السكري.