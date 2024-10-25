علامة غير متوقعة تنذرك بإصابتك بأمراض القلب

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الوكيل الإخباري- كشف الدكتور شريف عبد الهادي، عميد معهد القلب الأسبق، عن علاقة أمراض القلب بمرارة الفم واللسان. اضافة اعلان





وقال عبد الهادي، إن المريض الذي يعاني من تضخم في القلب، أو ورم في الصمامات القلبية، أو ضعف في عضلة القلب، أو هبوط في القلب، أو أمراض متعلقة بشرايين القلب، من الممكن أن يؤدي ذلك لمشاكل في الجهاز الهضمي.



وأضاف الدكتور شريف عبد الهادي، أن هذه المشاكل الصحية الهضمية تتمثل في تضخم الكبد، واحتقان في الأمعاء والجهاز الهضمي كله، وكذا حدوث ارتشاح داخل البطن، أي تجمع للماء داخل المعدة، موضحًا أن كل هذه الأعراض قد تؤدي لتغيرات على اللسان، ولكن في المراحل المتأخرة لمريض القلب.



وأكد عميد معهد القلب الأسبق، أن الشخص الذي يعاني من عيوب خلقية في القلب، قد تطرأ عليه متغيرات على اللسان، وفي هذه الحالة يتحول اللسان للون الأزرق.



كما أضاف عبد الهادي، أن لون اللسان الباهت قد يكون علامة على الإصابة بأنيميا فقر الدم، لذا، يفحص الأطباء اللسان لمعرفة بواطن الأمراض في الجسم، ثم يتم التأكد فيما بعد من خلال التحاليل والكشوفات الدقيقة.



واختتم، عميد معهد القلب الأسبق، بأن المراحل المتأخرة لحالة هبوط القلب تؤثر على الكبد والجهاز الهضمي، وهذا كله من الممكن أن يؤدي لمرارة في الفم.