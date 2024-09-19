علامة غير واضحة لارتفاع مستوى السكر في الدم.. احذرها

الوكيل الاخباري- أعلنت الدكتورة يلينا أوستروفسكايا أخصائية الطب الوقائي ومكافحة الشيخوخة، أن مشكلات الجهاز البولي المتكررة قد تشير إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم.

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وتقول: "تلجأ المرأة في حالات كثيرة إلى طبيب أمراض النساء بسبب إفرازات الجهاز التناسلي ، ويتبين لاحقا أن سببها هو ارتفاع مستوى السكر في الدم. كما أن الرجال الذين يعانون من ارتفاع مستوى السكر في الدم غالبا ما يشعرون بالقلق بسبب مشكلات في الجهاز البولي مرتبطة بالالتهابات لأن ارتفاع مستوى السكر في البول يشكل أرضا خصبة لتكاثر البكتيريا".



وبالإضافة إلى ذلك يثير ارتفاع مستوى السكر في الدم مشكلات في القلب والأوعية الدموية وخاصة في شبكية العين والكلى والقلب والأطراف السفلية.



وتقول: "للأسف غالبا ما يستمر الشخص الذي يشخص ارتفاع مستوى السكر في دمه في نمط حياته المعتاد دون أن يتخذ خطوات لخفضه. وبالطبع عواقب هذه الحالة وخيمة على جسمه لأن ارتفاع مستوى السكر في الدم يلحق الضرر في جدار الأوعية الدموية وتفقد مرونتها وقدرتها على توفير المواد المغذية للأنسجة".





