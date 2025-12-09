علامتان في الفم قد تكشفان نقص فيتامين B12

- التهاب اللسان (Glossitis): يتسبب في احمرار وتورم اللسان، مع ألم وتغير ملمسه ليصبح ناعمًا.
- قرحات الفم: قد تظهر نتيجة النقص الحاد، والذي يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تراجع حاسة التذوق بسبب فقر الدم المصاحب.
ويحدث النقص غالبًا نتيجة عدم تناول كميات كافية من الأطعمة الغنية بالفيتامين مثل اللحوم، الأسماك، ومنتجات الألبان. ويُعالج النقص غالبًا بحقن تعويضية للفيتامين، مع ضرورة مراجعة الطبيب لإجراء فحص دم لتحديد مستوى B12 في الجسم.
