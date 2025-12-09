الثلاثاء 2025-12-09 02:15 م

علامتان في الفم قد تكشفان نقص فيتامين B12

الثلاثاء، 09-12-2025 12:47 م

الوكيل الإخباري-   يُعد فيتامين B12 ضروريًا لصحة الخلايا العصبية وخلايا الدم، ويساعد على الوقاية من فقر الدم الذي يسبب التعب والضعف العام. وتشمل علامات النقص الشائعة التعب المستمر، الوخز في الأطراف، وفقدان الوزن، لكن علامتين قد تظهران في الفم أيضًا:
- التهاب اللسان (Glossitis): يتسبب في احمرار وتورم اللسان، مع ألم وتغير ملمسه ليصبح ناعمًا.
- قرحات الفم: قد تظهر نتيجة النقص الحاد، والذي يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تراجع حاسة التذوق بسبب فقر الدم المصاحب.

ويحدث النقص غالبًا نتيجة عدم تناول كميات كافية من الأطعمة الغنية بالفيتامين مثل اللحوم، الأسماك، ومنتجات الألبان. ويُعالج النقص غالبًا بحقن تعويضية للفيتامين، مع ضرورة مراجعة الطبيب لإجراء فحص دم لتحديد مستوى B12 في الجسم.

 

