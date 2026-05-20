الأربعاء 2026-05-20 07:19 م

علماء: حاسة السمع تختلف بين الجنسين

أرشيفية
 
الأربعاء، 20-05-2026 05:58 م

الوكيل الإخباري- أثبتت دراسة جديدة أن هناك اختلافات جوهرية بين الجنسين في معالجة المعلومات، بما في ذلك المعلومات السمعية.

وقدّمت الباحثة أنجلينا بيلوكون من جامعة "ميريلاند" خلال الاجتماع الـ190 للجمعية الصوتية الأمريكية المنعقد في الفترة من 11 إلى 15 مايو قدمت بحثا علميا يغيّر النظرة إلى فسيولوجيا السمع وأساليب علاجه. كما قدمت بيانات تفيد بأن سمع الرجال والنساء يتغير بشكل مختلف، وأن للهرمونات دورا مهما في ذلك.

ووفقا لاستنتاجات خرجت بها الباحثة تؤثر التقلبات الهرمونية على عمل خلايا الدماغ المسؤولة عن معالجة الأصوات. ولا ينعكس ذلك على حساسية السمع فحسب، بل وعلى الطريقة التي يدرك بها الشخص معلومات صوتية بشكل عام.

 
 


