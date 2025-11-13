علماء يطورون طريقة لإبطاء شيخوخة الدماغ

09:09 م

الوكيل الإخباري- اكتشف فريق بحثي مشترك من العلماء الروس والصينيين، من جامعة "ساراتوف" الحكومية الروسية وجامعة "هواتشونغ" للعلوم والتكنولوجيا الصينية، وسيلة آمنة لإبطاء شيخوخة الدماغ والحماية من الخرف، وتعتمد هذه التقنية على تحفيز الدماغ وأغشيته باستخدام الأشعة تحت الحمراء. اضافة اعلان





أوضحت أوكسانا سيمياتشكينا غلوشكوفسكايا، إحدى مؤلفي الدراسة ورئيسة قسم فيزيولوجيا الإنسان والحيوان في جامعة "ساراتوف" الحكومية، أنه "بعد 20 عامًا من الحرمان من النوم (أقل من ست ساعات في الليلة)، يصاب 30 بالمئة من الأشخاص النشطين والعاملين بالخرف، ويرجع ذلك إلى أن النوم يعد فترة مهمة لتنشيط تصريف الدماغ، حيث تخلّص أنسجة الدماغ من المستقلبات السامة، ويمكن أن تؤدي قلة النوم، خاصة عندما يكون نمط حياة لسنوات عديدة، كما هو الحال لدى الأطباء والممثلين والطيارين والعسكريين، إلى تراكم مفرط للسموم التي تسمّم الخلايا العصبية وتضعف الذاكرة والقدرات الإدراكية"، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنك".



وقالت أوكسانا: "أجرينا الدراسة على فئران مسنة، ووجدنا أن هذه الطريقة تعيد تصريف الدماغ، مصحوبًا بعلاج فعال لاختلال توازن الأكسدة والاختزال، والالتهاب العصبي، والتلف العصبي، مضيفةً أنه بعد التعرض للإشعاع، أظهرت الفئران أيضًا تحسنًا في التعلم المكاني والذاكرة القصيرة المدى".



وأشارت إلى أن "الميزة الرئيسية لهذه الطريقة هي إمكانية استخدام العلاج بالضوء في المنزل، حيث يمكن أن تكون التقنيات الضوئية لعلاج الخرف قابلة للارتداء ومحمولة".



واختتمت سيمياتشكينا: "إن استخدام الجيل الجديد من التقنيات الضوئية، والتي تعتبر تقنيات طبية مستقبلية، في شكل أجهزة قابلة للارتداء للوقاية من الأمراض التنكسية العصبية وإدارتها، سيحسّن بشكل كبير نوعية حياة الناس والطب، بالإضافة إلى خفض التكاليف الاقتصادية لعلاج ورعاية هؤلاء المرضى، وتلبي هذه الاستراتيجيات احتياجات المشاريع الوطنية للحفاظ على طول العمر النشط".



وأوضح العلماء: "يشهد سكان العالم شيخوخة بمعدل غير مسبوق؛ ووفقًا لبعض التوقعات، سيصل عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا إلى ملياري شخص بحلول عام 2050. وهذا يسهم أيضًا في ارتفاع حالات الاضطرابات العصبية المرتبطة بالعمر، مثل ألزهايمر وباركنسون والتصلب اللويحي".



وأكد العلماء أن "الأشخاص الذين يعملون بجد وينامون قليلاً معرضون للخطر".