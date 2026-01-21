علماء يكتشفون آلية طبيعية لإيقاف الالتهاب في الجسم

كشفت دراسة حديثة في جامعة كوليدج لندن عن جزيئات دهنية صغيرة تسمى إيبوكسي-أوكسيليبينات تلعب دورًا حيويًا في تهدئة الالتهاب، عبر كبح نشاط الخلايا المناعية دون إيقاف الاستجابة الدفاعية تمامًا.
في التجربة، تعرض متطوعون أصحاء لبكتيريا معطلة لتحفيز التهاب قصير الأمد، ثم تم اختبار دواء GSK2256294 الذي يمنع إنزيمًا يحلل هذه الجزيئات الواقية، ما سمح بارتفاع مستوياتها طبيعيًا في الجسم.
وأظهرت النتائج أن الجزيئات تعمل كمسار طبيعي لإعادة توازن الجهاز المناعي، مقللة من استجابة الالتهاب المفرطة، حتى لو ظل الجلد يبدو ملتهبًا. هذه الاكتشافات تفتح آفاقًا جديدة لفهم كيفية إيقاف الالتهاب المزمن دون إضعاف المناعة.
