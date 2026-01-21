الأربعاء 2026-01-21 02:24 م

علماء يكتشفون آلية طبيعية لإيقاف الالتهاب في الجسم

تت
تعبيرية
 
الأربعاء، 21-01-2026 01:27 م

الوكيل الإخباري-   يعتبر الالتهاب رد فعل دفاعي طبيعي للجسم ضد الإصابات والبكتيريا، لكنه قد يصبح مدمرًا إذا استمر لفترة طويلة، مسببًا أمراضًا مزمنة.

اضافة اعلان


كشفت دراسة حديثة في جامعة كوليدج لندن عن جزيئات دهنية صغيرة تسمى إيبوكسي-أوكسيليبينات تلعب دورًا حيويًا في تهدئة الالتهاب، عبر كبح نشاط الخلايا المناعية دون إيقاف الاستجابة الدفاعية تمامًا.


في التجربة، تعرض متطوعون أصحاء لبكتيريا معطلة لتحفيز التهاب قصير الأمد، ثم تم اختبار دواء GSK2256294 الذي يمنع إنزيمًا يحلل هذه الجزيئات الواقية، ما سمح بارتفاع مستوياتها طبيعيًا في الجسم.


وأظهرت النتائج أن الجزيئات تعمل كمسار طبيعي لإعادة توازن الجهاز المناعي، مقللة من استجابة الالتهاب المفرطة، حتى لو ظل الجلد يبدو ملتهبًا. هذه الاكتشافات تفتح آفاقًا جديدة لفهم كيفية إيقاف الالتهاب المزمن دون إضعاف المناعة.

 

24

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

شؤون برلمانية رئيس لجنة الطاقة النيابية: نظام شرائح الكهرباء غير عادل

لتمكين السائقين من الوصول إلى خدمات مالية رقمية مُبتكرة .. شراكة استراتيجية تجمع زين كاش وجيني

أخبار الشركات لتمكين السائقين من الوصول إلى خدمات مالية رقمية مُبتكرة .. شراكة استراتيجية تجمع زين كاش وجيني

هه

تكنولوجيا حتى 32 مستخدماً.. واتساب ويب يدعم المكالمات الجماعية قريباً

مصر توافق على الانضمام لمجلس السلام

عربي ودولي مصر توافق على الانضمام لمجلس السلام

ل

شؤون برلمانية بسبب التدخين.. نائب يطالب بدخول الضابطة العدلية الى مجلس النواب

فلق

تكنولوجيا "سناب" تتوصل إلى تسوية في دعوى إدمان مواقع التواصل

ثق

المرأة والجمال هذا هو دور قناع "ليد" في مكافحة شيخوخة البشرة

خطأ إداري يحرم أيتامًا من مخصصاتهم الشهرية بعد تحويلها إلى حساب شخص آخر

خاص بالوكيل خطأ إداري يحرم أيتامًا من مخصصاتهم الشهرية بعد تحويلها إلى حساب شخص آخر



 






الأكثر مشاهدة