على معدة فارغة أم مع الطعام؟ الوقت المثالي لتناول فيتامين "د"

الوكيل الإخباري- يُعدّ فيتامين "د" عنصراً مهماً لدعم صحة العظام، وتقوية الجهاز المناعي، وتحسين وظائف العضلات، إلا أن فاعليته تعتمد بشكل كبير على طريقة تناوله.





ووفقاً لتقرير طبي حديث، فإن تناول فيتامين "د" مع الطعام، وخاصة الوجبات التي تحتوي على نسبة من الدهون، يُعد الطريقة الأفضل لضمان امتصاصه بشكل فعال داخل الجسم.



وتعود أهمية تناوله مع الدهون إلى كونه من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، ما يعني أنه يحتاج إلى وسط دهني ليسهل امتصاصه وانتقاله عبر جدار الأمعاء إلى مجرى الدم.



وعند تناوله على معدة فارغة، يفتقر الجسم إلى الدهون الغذائية التي تساعد على تنشيط عملية الامتصاص، كما يقل نشاط العصارة الصفراوية والإنزيمات الهاضمة الداعمة لهذه العملية، ما يؤدي إلى انخفاض الاستفادة من الجرعة.



وأظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون المكمل مع الوجبة الرئيسية يحققون مستويات أعلى من فيتامين "د" في الدم مقارنة بمن يتناولونه دون طعام.



ورغم أن تناوله على معدة فارغة لا يُعد ضاراً صحياً، إلا أنه قد يقلل من فاعلية المكمل مع مرور الوقت، ويبطئ عملية تعويض النقص في مستويات الفيتامين.



ولتحقيق أفضل استفادة، ينصح الخبراء بتناول المكمل مع أطعمة تحتوي على دهون صحية مثل البيض، والأفوكادو، والمكسرات، والزبادي كامل الدسم، أو حتى كمية قليلة من زيت الزيتون.



كما شدد التقرير على ضرورة الالتزام بالجرعات الموصى بها، والتي تتراوح عادة بين 600 و800 وحدة دولية يومياً للبالغين، مع أهمية استشارة الطبيب وإجراء فحص دم لتحديد الحاجة الفعلية، خاصة لمن يعانون من قلة التعرض لأشعة الشمس.



وحذر التقرير من الإفراط في تناول فيتامين "د"، لما قد يسببه من آثار جانبية مثل الغثيان وارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم.





